'Welcome back Three Lions': Mandzukic stuurt Engeland naar troosting tegen Rode Duivels, Kroatië speelt eerste WK-finale ooit

11 juli 2018

22u40 255 Kroatië KRO KRO 2 einde 1 ENG ENG Engeland WK voetbal Kroatië is de tegenstander van Frankrijk in de WK-finale van 2018. ‘Hrvatska’ zag zich tegen Engeland voor de derde keer op rij tot verlengingen veroordeeld, maar een bloedstollende penaltyreeks kwam er dit keer niet. Mandzukic voltrok na 109 minuten het vonnis: 2-1. Voor de troepen van Gareth Southgate eindigt het WK met een afknapper. De ‘keuze’ voor de makkelijke tabelhelft mondde voor Engeland uit in een troostfinale, zaterdag tegen de Rode Duivels. Welcome back, Three Lions.

Luka Modric, jawel. Dé man van het WK bij Kroatië bracht de 'Vatreni' al na vijf minuten in een lastig parket. Was ze noodzakelijk, die overtreding op Dele Alli vlak voor de zestienmeter? Neen, denken we. In de wetenschap dat acht van de elf Engelse WK-goals uit een stilstaande fase voortkwamen, was het niet de meest geniale ingeving van de Kroatische strateeg. Kieran Trippier mocht de klus klaren en maakte er 9 op 12 van: 0-1 Engeland, it really was coming home now.

Kroatië van slag, het duurde tot voorbij het kwartier eer Perisic en Rebic de eerste salvo's losten. Jordan Pickford - een Duracell-konijn is er niks tegen qua opgewondenheid - moest niet ingrijpen. Engeland speculeerde op de snelle beentjes van Raheem Sterling. Goed bekeken: Lovren en zijn kompanen deden het bijwijlen in de broek. Mààr: de Engelsen verzuimden om hun tegenstander nog voor rust definitief dood te knijpen. Kane mikte voor een gapende doelmond onbesuisd op Subasic. Lingard had de hoek voor het uitkiezen, maar opteerde voor de fotografenrij naast het doel. Twee schrikseconden voor rust nog voor de 'Three Lions': de fratsen van Pickford - een onorthodox luchtduel en een rare uittrap - bleven zonder gevolg.

De tweede helft begon met enkele wijsneuzen die de wedstrijdbal onheus behandelden. Mandzukic en Walker kregen terecht geel voor spelbederf. Kroatië zocht. En zocht. En zocht. Maar vond geen openingen. Perisic heel even ja, Walker had er kruis en leden voor over om de kanonbal van de ex-Bruggeling te keren. In Zagreb, in Split, in Zadar, hopeloos werden de duizenden in hun dambordtruitje ervan op straten en pleinen. Tot minuut 68: Perisic tikte een voorzet van Vrsaljko loepzuiver in doel: 1-1. Moment waarop het Pickford te machtig werd. De Engelse doelman kwam drie minuten later als een bezetene uit zijn doel. Niemandsland heeft nog geen enkele doelman baat gebracht, Perisic mikte de 2-1 pardoes op de paal.

Gareth Southgate greep in en bracht de ene hazewind voor de andere: Rashford in, Sterling out. Soelaas bood de wissel Engeland niet, het gevaar loerde vooral aan de overzijde. Mandzukic testte de vuisten van Pickford, zekerheid straalde die echter al een tijdje niet meer uit. Engeland haalde puffend en kreunend de verlengingen. Derde keer 'extra times' voor Kroatië in Rusland, straffe toebak. En nóg straffer: dezelfde elf Kroaten van bij de aftrap gingen die verlengingen in. Al duurde dat niet lang. Strinic sneuvelde als eerste op het veld van eer, Pivaric werd naar het front geroepen.

Een stilstaande fase, dat weten we al heel dit toernooi, kon Engeland over de streep trekken. Stones had bij een hoekschop de boodschap begrepen. Vrsaljko haalde de kopbal van de City-verdediger van de lijn. Aan de overzijde vond Pickford dat het nog eens tijd was voor het beste uit zijn trukendoos: onvervaard gooide de doelman zich voor een intikker van Mandzukic. Het was slechts uitgesteld: diezelfde Mandzukic verlengde na 109 minuten een doorkopper van Perisic in doel. Over en sluiten. Kroatië doet zondag voor het eerst een gooi naar WK-goud. Engeland zien we met zijn allen zaterdag weer terug. Helaas voor ons en voor hen: een dag vroeger dan gepland.

Man van de Match: Ivan Perisic

De gewezen speler van Roeselare en Club Brugge was veruit de gevaarlijkste Kroaat. Al voor de rust stelde hij Pickford op de proef, na de pauze kwam de ommekeer er onder zijn impuls. Bij de gelijkmaker troefde Perisic een weifelende Engelse defensie af. Ook bij de winning goal van Mandzukic speelde hij een bepalende rol door de bal gepast door te koppen naar zijn spitsbroeder.

Perisic: "Droom die uitkomt"

"Ik ben nu even de gelukkigste man op aarde", verklaarde de 29-jarige Perisic, die verkozen werd tot Man van de Match. De voormalige speler van Roeselare en Club Brugge, nu Inter Milaan, zorgde na 68 minuten voor de gelijkmaker. In de verlengingen gaf hij de assist voor de winnende goal van Mario Mandzukic. "Met Frankrijk als tegenstander in de WK-finale komt mijn droom uit", reageerde Perisic, die vroeg in zijn loopbaan twee jaar bij Sochaux voetbalde. "Ook mijn moeder wilde dit ontzettend graag. Ongelooflijk dat onze wens nu werkelijkheid wordt. Ik zat destijds in mijn Kroatische shirt als groot fan voor de tv, toen Kroatië in 1998 de halve finales verloor van Frankrijk. Zondag sta ik op het veld in de WK-finale, uitgerekend tegen Frankrijk. Mooier kan het niet voor mij."

Harry Kane: "We zijn kapot"

Bij de Engelse kapitein Harry Kane droop de teleurstelling er na afloop af. "Dit is heel zwaar", opende Kane. "We zijn kapot. We hebben zo hard gewerkt, maar het is niet gelukt. Het was een heel zware wedstrijd, voortdurend 50-50. Sommige zaken konden zeker beter vandaag, maar niet de werklust. Die was er voor de volle honderd procent. We zijn met ons jong elftal veel verder geraakt dan iedereen dacht dat we konden. Nu wilden we doorgaan tot de finale en het doet pijn dat dat niet gelukt is. Daar moeten we lessen uit trekken. Maar we moeten ook proberen ons trots te voelen. Het was een fantastisch avontuur."

De Tottenham-spits vond dat zijn team soms te diep terugzakte na het openingsdoelpunt van Kieran Trippier. "Het gaat in zulke grote wedstrijden tegen een sterk Kroatië om kleine details", bevestigde Kane. "Ook in deze wedstrijd hebben we de kansen gehad om te winnen. Het had gekund. Maar we hebben op dit WK getoond dat we knock-outwedstrijden kunnen winnen. De volgende stap is helemaal tot het einde gaan in de komende toernooien."

Southgate: "In zo'n wedstrijden moet je je kansen afwerken"

Engels bondscoach Gareth Southgate was erg ontgoocheld, maar toonde zich mild voor zijn spelers. "Ze hebben werkelijk alles gegeven, ik kan niet meer vragen", liet Southgate optekenen.

"Ik denk dat we een heel sterke eerste helft hebben gespeeld", stak Southgate van wal. "We hadden toen meer dan één keer moeten scoren. Na deze wedstrijd kan ik niet meer vragen van mijn spelers. Ze hebben alles gegeven. In de knock-outfase kan je duels verliezen met de kleinste details. Je moet je kansen tegen zo'n toplanden afwerken. We waren deze avond dichtbij een finale, maar die komt er ooit wel opnieuw."

Bondscoach Dalic: "Kroatië mag feesten

Bondscoach Zlatko Dalic sprak na de winst op Engeland (2-1) in de halve finale van het WK voetbal van gerechtigheid. "Wij hebben verdiend gewonnen. Ik kan alleen maar zeggen dat de spelers het geweldig hebben gedaan. Ze hebben geschiedenis geschreven. Kroatië staat voor de eerste keer in de finale." Dalic sprak de hoop uit dat het land trots is. "Laat Kroatië nu maar even feestvieren. Dan op naar de finale."

Mario Mandzukic, de Juventusaanvaller die het beslissende doelpunt in de verlengingen scoorde, was uitzinnig van vreugde. "Dit is ongelooflijk", riep hij. "Ik denk niet dat we ons bewust zijn van wat ons hier overkomt. Het is werkelijk een mirakel. We hebben een prestatie neergezet die enkel de allergrootste spelers ons hebben voorgedaan. We hebben gespeeld met ons hart en daardoor ook de steun van het publiek op onze hand gekregen."

De leukste tweets:

England’s World Cup campaign in summary:



🇹🇳 Beat a guff African team in injury time

🇵🇦 Beat a bunch of clowns 6-1

🇧🇪 Lost to Belgium reserves

🇨🇴 Beat Colombia minus their best player on pens

🇸🇪 Beat a poor Sweden side

🇭🇷 Pumped by Croatia Derek Clark(@ derekclarksport) link

Croatia have reached their first ever World Cup final after becoming the first side in the tournament’s history to qualify from three successive games of extra-time.



Never gave up. pic.twitter.com/C6QVs91VuX Squawka Football(@ Squawka) link

Why does time in football game pass so quickly when you’re losing, yet so slowly when you’re winning. Agony. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

So Belgium v England are going to face each other again in this tournament for the another meaningless game, the first as victors of their group and now as losers Luay(@ badassallami) link

Oh no, so we have to watch another dead match between England and Belgium in the 3rd place play off? I mean, that final group match was torture enough. They should just forfeit the match and let us be free. Fungai Machirori(@ fungaijustbeing) link