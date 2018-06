"We hebben geen vedetten. Bij ons moet iedereen zwoegen" Recordinternational Kristinsson vliegt zelf naar Moskou voor Argentinië - IJsland Stijn Joris

16 juni 2018

09u00 0 WK voetbal IJsland veroverde op het EK in Frankrijk alle harten. Het elftal én de fans wisten Europa te charmeren. Voor het eerst mag het kleinste landje met slechts 334.000 inwoners - zelfs Panama telt er 4 miljoen - ook naar het WK. Ex-Lokeren-speler én -trainer Runar Kristinsson vloog ook naar Moskou om getuige te zijn van de eerste match van IJsland op een WK.

We kregen hem vanop de luchthaven van Reykjavik aan de lijn. Runar Kristinsson (48) is tot op de dag van vandaag met 104 caps nog altijd de recordinternational van zijn land. Gisteren nam hij het vliegtuig richting Moskou. Niet om er voor een tv-zender of krant de match tegen Argentinië te analyseren ook niet op uitnodiging van een sponsor. Gewoon om voor zijn land te supporteren. Het zegt iets over de vaderlandsliefde op het kleine eilandje.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN