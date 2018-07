"Wat Thierry Henry hier aan het doen is, dat is schandalig" Hans Op de Beeck

09 juli 2018

12u53

Bron: CNews 0 WK voetbal Na de Belgische kwalificatie voor de halve finale en de nakende clash tussen de Rode Duivels en 'Les Bleus', lijken ze in Frankrijk pas echt te ontdekken wie onze T3 is. Thierry Henry dus, met 51 goals all-time Frans topschutter. En dat doet bij sommigen toch wenkbrauwen fronsen...

J'aime le football passionnément, mais ceux qui le prennent à ce point au sérieux, niquez-vous hein. pic.twitter.com/FYQjRLft8m Noé Boever(@ NoeBoever) link

Toen in het WK-programma van het Franse tv-station CNews het onderwerp Thierry Henry aangesneden werd onder het thema 'Henry, de Franse troef van de Belgen', liepen de emoties even hoog op. Het was Gilles Verdez die zich vragen stelde bij de rol van Thierry Henry als assistent-coach van Roberto Martínez. Belangrijke kanttekening: Verdez is iemand die graag in de belangstelling staat met wat provocerende uitspraken, maar is ook ex-journalist van Le Parisien en auteur van menig literair werk over het Franse voetbal. In Frankrijk vooral bekend als een van de geregeld weerkerende gasten in het razend populaire praatprogramma 'Touche pas à mon poste'. Verdez: "Het is onmogelijk wat er hier gebeurt. Kunnen jullie je het inbeelden, als Thierry Henry ons uitschakelt... Schandalig wat hij hier aan het doen is. Hoe kan hij strijden tegen Frankrijk na al wat het land hem gegeven heeft? Hij zou van deze match even afstand moeten nemen. Dat hij zich gedurende enkele dagen van het WK distantieert."

L'avis de Gilles Verdez sur Thierry Henry est la chose la plus bête que j'ai entendue aujourd'hui. pic.twitter.com/f11P8CaoX8 Noé Boever(@ NoeBoever) link

In de studio en op de sociale media leverde dat natuurlijk het nodige weerwerk op. Echt serieus werd hij alvast niet genomen. "Moest Roberto Martínez dan ook even zijn taken aan iemand anders overlaten mocht België in Rusland tegen Spanje gespeeld hebben?", vroeg een ander panellid zich af.

Toch lijkt het de Fransen stilaan te dagen dat deze Thierry Henry hen in Rusland ook grote diensten had kunnen bewijzen. "Wij pretenderen wel een groot voetballand te zijn, maar iemand moet mij toch eens uitleggen waarom België en niet wij geïnteresseerd waren in Henry als assistent", vragen ze zich in de studio af. "Iemand die 51 keer gescoord heeft voor Frankrijk, vier WK's heeft meegemaakt, die het voetbal door en door kent en er zo gepassioneerd door is... Hebben wij dan de luxe om zo iemand links te laten liggen?"

Waarom Thierry Henry dan niet in de Franse maar in de Belgische technische staf opgenomen is? Een vraag die Henry beantwoordt in onderstaand -zeldzaam- tv-interview. "Kijk, ik ben gecontacteerd door Roberto Martínez en dat was een heel mooi aanbod. Dan wacht je toch niet op nog een andere aanbieding, laat staan op een telefoontje van de Franse bond? Dan denk je alleen na over het aanvaarden van die vraag." Een slimme zet van Martínez en de Belgische bond: zij lieten ruimte voor Henry om zijn werk als T3 te combineren met zijn (lucratieve) job als analist voor Sky Sports en zorgden er ineens voor dat Henry bij de Duivels de perfecte stage kon afwerken ter afronding van zijn trainersdiploma. Tenslotte zorgde de KBVB er ook voor dat de cijfertjes in het contract correct waren: 5 miljoen euro per jaar. Geld dat 'Titi' volledig aan het goeie doel schenkt. (lees hieronder verder)

In dat interview komt Henry ook even terug op zijn haat-liefde verhouding met Frankrijk. In 1998 de Wereldbeker veroverd met de Haantjes, twee jaar later op het EK in ons land en Nederland de Europese titel. Maar na ook de WK's van 2002 (eruit in de groepsfase zonder één goal te maken) en 2006 (gesneuveld in de finale tegen Italië) meegemaakt te hebben, maakte hij na het absolute Franse fiasco van het WK 2010 in Zuid-Afrika een einde aan zijn interlandcarrière. "In het hoofd van de mensen, blijft het laatste beeld dat ze van je hebben als speler. Ik was geen voetballer die veel lachte. Dat wordt onthouden. Ik was er ook niet om te lachen, maar om te spelen en om te winnen. Om te doden."