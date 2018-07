‘Walk in the park’: Engeland zonder glans richting halve finale nadat Zweden hen niks in de weg legt MDB & YP

07 juli 2018

17u50 0 Zweden ZWE ZWE 0 einde 2 ENG ENG Engeland WK voetbal Na een slaapverwekkende vertoning slaagde Engeland er in om Zweden te kloppen in hun kwartfinale: 0-2. Met dank aan het geheime wapen van de ‘Three Lions’ (de kopkracht) en een Zweeds elftal dat niet meteen een vuist kon maken. Dat het meer weg had van een oefenwedstrijd, daar malen de troepen van Gareth Southgate niet om. Engeland staat namelijk voor het eerst sinds 1990 in de halve finale van een WK.

Fletse pot voetbal. Op geen enkel moment kregen we het gevoel dat we naar een kwartfinale op een WK aan het kijken waren. Of werd de voetballiefhebber gisterenavond misschien wat te veel verwend? Dat gebeurde vandaag alvast niet. Claesson probeerde het eens van ver en Harry Kane legde zijn schuiver naast de Zweedse kooi. De ban breken, daar slaagden de ‘Three Lions’ wel in. Met hun grootste wapen: de stilstaande fase. Het was Harry Maguire die een hoekschop binnen buffelde. Van de elf Engelse doelpunten op dit WK vielen er acht na een stilstaande fase. Raheem Sterling liet het na om er voor de rust nog 0-2 van te maken. Wat scoort de speler van Manchester City toch o zo moeilijk voor zijn nationale ploeg.

De Zweden moesten wel komen, maar zich echt haasten deden de ‘Blagult’ niet meteen. Marcus Berg knikkerde het leer eens tussen de palen en zag dat Pickford attent stond te keepen. Wanneer Jessy Lingard met veel gevoel het leer op het hoofd van Dele Alli schilderde, leek het geloof helemaal weg te zijn bij de Zweden. Toch sprokkelden de jongens van bondscoach Janne Andersson nog wat kansen bij elkaar. Maar ook Claesson en nog eens Berg, stuitten op Jordan Pickford. Opdracht zonder te flitsen volbracht voor Gareth Southgate en co. Voor de derde keer in de geschiedenis van het Engels voetbal scharen de ‘Three Lions’ zich bij de laatste vier op een Wereldbeker.

Tactische analyse

Stilstaande fases. Daar lag de sleutel van deze wedstrijd. De Engelsen waren niet bij machte om al combinerend het Zweedse blok te ontwrichten. Die vernuftige laatste pass in de zone van de waarheid ontbrak al te vaak. Er loopt bij de ‘Three Lions’ dan ook geen Kevin De Bruyne of Eden Hazard rond. Dat kan uiteraard ook gezegd worden van de Zweden. In hun 4-4-2 gaven ze dan wel weinig ruimte weg, vooraan waren ze onmondig.

Man van de match: Jordan Pickford

Moest niet al te veel werk opknappen, maar stond er wel als het moest. Eerst duwde hij een kopbal met een uitstekende parade nog uit zijn doelvlak. Wanneer ook Claesson de doelman van Everton op de proef stelde, ging Pickford goed en snel tegen de grond.

De beste tweets:

Good spot Mr Cameraman. Great Gareth Southgate lookalike #ENGSWE #EnglandvSweden #WorldCup @bbcworldcup pic.twitter.com/c2YUJFPXP1 Jonathan Simms(@ JonathanSSimms) link

Zlatan Ibrahimovic with his new dad. 😂#SWEENG #SWE #ENG pic.twitter.com/GQ4Z4uuSP2 SHRABIN(@ 5hrabin) link

De beste foto's: