'Vecht of sterf': wordt leger van vrouwelijke nazihooligans de schrik van het WK in Rusland?

Dat de veiligheidsdiensten volgend jaar de handen vol zullen hebben tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, lijkt nu al duidelijk. Terreurgroep IS dreigde eerder al met een aanslag, maar mogelijk komt het gevaar ook uit eigen land. Volgens de Britse krant 'The Sun' stoomt een leger van vrouwelijke nazihooligans zich immers klaar om het leven van de voetbalfans zuur te maken.

In Rusland wordt al lang niet meer opgekeken wanneer er voor, tijdens of na voetbalwedstrijden knokpartijen ontstaan waarbij ook vrouwen zich laten gelden. Heel wat vrouwen maken deel uit van de Russische hooligancultuur en volgens een anonieme bron binnen de Russische veiligheidsdiensten kan dat tijdens het WK van volgend jaar voor problemen zorgen.

"De vrouwelijke hooligans organiseren in aanloop naar wedstrijden regelmatig knokpartijen, in bossen of op open velden", klinkt het. "Ze hebben hun eigen groeperingen en zijn voor geen kleintje vervaard." En volgens 'The Sun' zouden net voor het WK de straffen van enkele "harde tantes" ook aflopen.

EAST2WEST NEWS De 'Fight or die'- tattoo van Ivanova.

'Fight or die'

Diana Ivanova, een Russin van 19, raakte deze maand nog betrokken bij een vechtpartij en ze mag daarom voorlopig de stadions in Rusland niet meer in. Ivanova, een 'fan' van CSKA Moskou, noemt zichzelf een "nazi" en op haar arm prijkt de veelzeggende tattoo 'fight or die'.

Volgens berichten is Ivanova onderdeel van een leger aan vrouwelijke (nazi)hooligans dat volgende zomer keet wil schoppen tijdens het WK. Uit opvallende nieuwe beelden die de ronde doen op social media is te zoen hoe ze zich voorbereiden door onderling op de vuist te gaan. Daarbij gaat het er vaak stevig aan toe.

"Hooliganisme is voor mij zeker niet enkel een mannenzaak", aldus het zelfverklaarde hoofd van een vrouwelijke nazigroepering. De vrouw, die zich Viktoria laat noemen, noemt de georganiseerde vechttrainingen "cruciaal". "Er zitten in onze clan ook vrouwen die ervaring hebben in vechtsporten. Zij leren ons specifieke technieken die op termijn ongetwijfeld van pas zullen komen. Op een dag zullen we op de tribunes tonen wat we in onze mars hebben."

(onderstaande beelden doken eerder dit jaar op)