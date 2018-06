‘United’ haalt het WK 2026 binnen: eerste WK ooit met drie gastlanden - Belgiës stem ging naar Marokko Sven Van Londersele

13 juni 2018

23u45 272 WK voetbal Op het 68ste FIFA-congres in Moskou is zonet gestemd over de toewijzing van het WK voetbal in 2026. De keuze van de stemgerechtigden viel daarbij op de VS, Canada en Mexico. Het wordt het eerste WK ooit dat in drie landen gespeeld zal worden. Belgiës stem ging naar Marokko.

Eén dag voor de start van het WK is in de Russische hoofdstad beslist wie binnen acht jaar de organisatie van het grootste voetbalfeest ter wereld op zich neemt. Daarin haalde het voorstel 'United 2026' van de Verenigde Staten, Canada en Mexico het met een ruime meerderheid van 67 procent van de stemmen. Daarmee wordt het het eerste WK ooit met drie gastlanden en pas de tweede eindstrijd met meer dan één organiserend land. Nog een primeur: in 2026 treden voor het eerst maar liefst 48 landen aan in plaats van de gebruikelijke 32 deelnemers.

Voor het eerst konden de bij de FIFA aangesloten landen hun stem uitbrengen voor de toekenning van een WK. Voorheen besliste het Uitvoerend Comité (nu de Raad), dat uit een twintigtal personen bestond, waar een WK zou plaatsvinden. Maar gezien de zweem van corruptie die rond de vorige verkiezingen hing, werd een andere weg ingeslagen.

'United 2026' was van bij de start favoriet om de organisatie van het WK 2026 binnen te halen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico haalden in het FIFA-evaluatierapport een score van 4 op een maximum van 5. Marokko kwam aan 2,7. Zo heeft Marokko geen enkel stadion dat momenteel aan alle eisen voldoet. De VS, Canada en Mexico beschikken al over liefst zeventien stadions die helemaal klaar zijn. Ook qua accommodatie en transport scoorde het gezamenlijke bid beter. De tripartite rekent op 12,3 miljard euro aan WK-inkomsten. Marokko stelde 6,2 miljard euro in het verschiet. (lees verder onder de foto)

Het bid van Marokko, dat als tweede Afrikaans land de voetbalhoogmis wou organiseren, werd dus verworpen. De Marokkaanse bondsvoorzitter toonde zich sportief in de nederlaag en wenste de drie landen alle succes toe met de organisatie van de Wereldbeker. Het was al de vijfde keer dat Marokko een gooi deed naar de organisatie van het WK voetbal. Eerder stelden ze zich ook al kandidaat voor de WK's van 1994, 1998, 2006 en 2010. Ook deze keer moesten de Afrikanen dus het onderspit delven.

Het WK-circus strijkt na 1994 voor de tweede keer neer in de Verenigde Staten. Mexico is na de organisatie van de Wereldbekers in 1970 en 1986 voor de derde keer aan de beurt. Voor Canada wordt het WK binnen acht jaar een primeur.

Organisatoren niet zeker van rechtstreekse deelname

In principe zijn de gastlanden altijd rechtstreeks geplaatst voor de eindfase, maar dat ligt voor de editie van 2026 nog niet volledig vast.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet verstaan dat de sleutel in handen ligt van de CONCACAF, de voetbalbond van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben. "Die moet beslissen hoe ze de kwalificaties voor het WK van 2026 regelt", verklaarde de Zwitser in de marge van het 68e congres van de Wereldvoetbalbond in het Expocentre in Moskou waar de WK-organisatie werd toegewezen.

De CONCACAF mag voor het WK van 2026 zes rechtstreekse deelnemers afvaardigen, eventueel aangevuld met twee teams die barrages moeten afwerken. Maar het is nog onduidelijk hoe de drie organisatoren hierbij ingepast zullen worden. Het voorstel van de CONCACAF moet sowieso eerst langs de Wereldvoetbalbond passeren. "De FIFA-Council neemt uiteindelijk de finale beslissing", verduidelijkte CONCACAF-baas Victor Montagliani. "Maar het goede nieuws is dat we nog tijd hebben en er geen haast bij komt kijken."

Belgiës stem ging naar Marokko

De Belgische bondsvoorzitter Gérard Linard heeft tijdens de verkiezing voor de organisatie van het WK 2026 op de Marokkaanse kandidatuur gestemd. Dat blijkt uit het overzicht van uitgebrachte stemmen dat de FIFA op zijn website publiceerde.

Marokko verloor de stemming woensdag op het 68e FIFA-congres in Moskou van het 'United'-bid, de gezamenlijke kandidatuur van de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Die kreeg 134 stemmen (67 procent), tegen 65 voor Marokko (33 procent).

Naast België kozen ook onder meer buurlanden Frankrijk, Luxemburg en Nederland voor Marokko, net als voetbalgrootmachten Brazilië en Italië. Drie landen, waaronder Spanje, onthielden zich. Iran stemde (als enige) uitdrukkelijk tegen beide kandidaturen. De vier kandidaat-organisatoren hadden geen stemrecht.

Meer over WK

sport

sportdiscipline

voetbal

Canada

Marokko

Mexico

sportorganisatie