'Socceroo' die zich bij select WK-kransje kan voegen en cocaïnespits die er op vraag van vijandige aanvoerders tóch bij is: dit is wat groep C straks te bieden heeft

08 juni 2018

07u00 0 WK voetbal We zijn nog 6 dagen verwijderd van de start van het WK voetbal, hoog tijd dus om wat nader kennis te gaan maken met de 32 landen die straks in Rusland om eeuwige voetbalroem strijden. Wij lichten er voor u per groep voor elk land de sterspeler en bondscoach uit én voorzien u ook nog van iets wat u enerzijds mag en anderzijds moet weten. Vandaag: groep C!

AUSTRALIË (40ste op de FIFA-ranking)

Beste resultaat op een WK: Tweede ronde 2006 Aantal WK-deelnames: 4

1. De sterspeler: Tim Cahill

Met zijn 38 jaar loopt Tim Cahill over van ervaring. De voormalige speler van Everton (nu Millwall FC) was met de 'Socceroos' al op drie WK's actief en wist ook op elk toernooi te scoren. Als Cahill in Rusland de netten doet trillen, dan schaart hij zich bij een select clubje. Enkel Uwe Seeler, Pele en Miroslav Klose wisten tot nog toe op vier verschillende WK's te scoren. Vijf van de elf Australische doelpunten op een WK (45%) werden gemaakt door Tim Cahill.

2. De trainer: Bert van Marwijk

De bondscoach van Australië weet wat het is om in een finale van een WK te staan. Met Nederland schopte Bert van Marwijk het in 2010 namelijk tot de eindstrijd, maar verloren onze noorderburen wel van Spanje. Van Marwijk volgde in januari van dit jaar Ange Postecoglou op bij Australië. Op 1 juni boekte hij zijn eerste zege. Het werd 4-0 tegen Tsjechië.

3. Wat u moet weten over Australië:

Mathew Ryan en co moesten flink knokken voor hun kwalificatie. Liefst 22 wedstrijden speelde Australië om te mogen aantreden in Rusland. Het hoogste aantal ooit en daar gingen 250.000 reiskilometers mee gepaard.

4. Wat u mag weten over Australië:

Statistiekenbureau Opta geeft na een uitgekiende voorspelling Australië 42% kans om door te stoten naar de tweede ronde op het WK. De kans dat de 'Socceroos' eerste eindigen in groep C wordt op 16,9% geschat. Enkel Frankrijk doet beter in die groep (50,9%).

DENEMARKEN (12de op FIFA-ranking)

Beste resultaat op een WK: Kwartfinale 1998 Aantal WK-deelnames: 4

1. De sterspeler: Christian Eriksen

Dat Denemarken aanwezig is in Rusland heeft het vooral te danken aan Christian Eriksen. In de twaalf kwalificatiewedstrijden scoorde de speler van Tottenham elf keer. Waaronder een hattrick in de beslissende terugwedstrijd in de barrages tegen Ierland. Enkel klinkende namen als Robert Lewandowski en Cristiano Ronaldo waren trefzekerder.

2. De trainer: Age Hareide

De 64-jarige Noor kreeg de aartsmoeilijke opgave om Deens icoon Morten Olsen op te volgen als bondscoach. Toch kan Age Hareide als clubtrainer enkele adelbrieven voorleggen. De voormalige speler van Manchester City is namelijk de eerste en voorlopig enige trainer die Zweeds, Noors en Deens kampioen werd. Hij deelde enkele maanden geleden ook al een prik uit richting Paul Pogba, straks een van de tegenstanders van Denemarken. "Denkt hij enkel aan zijn kapsels?"

3. Wat u moet weten van Denemarken:

Geen tweede WK voor Nicklas Bendtner. Eind mei sloeg het noodlot toe voor de spits en raakte hij in een wedstrijd met Rosenborg geblesseerd aan de lies. Fans zal 'Lord Bendtner' altijd wel hebben. Al snel werd er online een petitie opgestart met de vraag om het WK uit te stellen totdat Bendtner weer fit zou zijn. Meer dan 10.000 supporters ondertekenden die petitie ook.

4. Wat u mag weten van Denemarken:

Er zit een (weliswaar kleine) Belgische link in de Deense selectie. Lukas Lerager (Bordeaux) en Henrik Dalsgaard (Brentford), beide ex-spelers van Zulte Waregem, horen namelijk bij de 23 namen die straks naar Rusland trekken.

PERU (11de op de FIFA-ranking)

Beste resultaat op een WK: Kwartfinale 1970 en 1978 Aantal WK-deelnames: 4

1. De sterspeler: Jefferson Farfan

Jefferson Farfan is in de nadagen van zijn carrière, maar is nog steeds de bekendste naam in het Peruviaanse elftal. De 33-jarige international droeg ook meer dan zijn steentje bij voor de eerste WK-kwalificatie van Peru sinds 1982. In de beslissende partij tegen Nieuw-Zeeland zorgde Farfan voor de 1-0 en dat resulteerde in een explosie van vreugde op het Peruviaanse grondgebeid. In de hoofdstad Lima werden er na dat doelpunt verscheidene aardbevingen geregistreerd. Farfan was een ster bij PSV en werd in Eindhoven vier keer Nederlands landskampioen.

2. De trainer: Ricardo Gareca

60 jaar telt de ervaren Gareca ondertussen en als speler verdiende de Argentijn in de jaren 80 ook zijn strepen in zijn vaderlandse competitie. In 1985 maakte Gareca een meer dan beladen overstap. Met bijnamen als 'El Tigre, de Tijger' en 'El Flaco, de Magere' ruilde hij Boca Juniors in voor de aartsrivaal bij uitstek, River Plate. Een meer dan gewaagde keuze aangezien de rivaliteit tussen beide clubs uit Buenos Aires steeds hoge toppen scheert. "Boca of River Plate? Op die vraag ga ik niet antwoorden, maar ik ben wel gevormd bij Boca", liet 'El Flaco' zijn voorkeur in het midden.

3. Wat u moet weten over Peru

Het mag een klein wonder heten dat Paolo Guerrero in Rusland in actie komt voor zijn land. De voormalige spits van Bayern München en topschutter (met 32 treffers) van 'La Blanquirroja' werd eerst geschorst nadat er in zijn bloed sporen van cocaïne werden aangetroffen. Zelfs de kapiteins van tegenstanders Frankrijk, Australië en Denemarken stuurden een brief naar de FIFA om Guerrero vrij te spreken. Uiteindelijk zorgde de Zwitserse rechtbank voor de verlossing voor de Peruviaan. "Het is een triomf voor Peru omdat we onze inspanningen hebben verenigd", was president Martin Vizcarra in de wolken.

4. Wat u mag weten over Peru

In februari van dit jaar verloor Peru hun stem. Voetbalcommentator Daniel Peredo, zeg maar de Peruviaanse Rik De Saedeleer, liet op 48-jarige leeftijd als vader van twee kinderen het leven. Het hele land betuigde hun steun aan de volksheld tijdens zijn uitvaart. Een massa mensen trok de straat op en de laatste groet kon gegeven worden in het Estadio Nacional van Lima waar zijn kist op de grasmat werd gedragen.

FRANKRIJK (7de op de FIFA-ranking)

Beste resultaat op een WK: Kampioen in 1998 Aantal WK-deelnames: 14

1. De sterspeler: Antoine Griezmann

Net als bij Atlético Madrid rijgt Antoine Griezmann de doelpunten en assists aan elkaar met Frankrijk. Na 53 interlands was het Franse goudhaantje betrokken bij liefst 30 doelpunten (20 goals en 10 assists). Op het EK in eigen land werd Griezmann topschutter en speler van het toernooi met vier goals en vier assists. De vraag is echter of Griezmann na (of tijdens) het WK al dan niet naar Barcelona trekt.

2. De trainer: Didier Deschamps

Twintig jaar nadat hij op het veld Frankrijk als kapitein de wereldtitel schonk, moet Didier Deschamps dit jaar hetzelfde doen. Maar dan aan de zijlijn als bondscoach. De voormalige trainer van Juventus, Monaco en Marseille kwam in 2012 al aan het hoofd te staan van de Franse nationale ploeg en verlengde zijn contract nog tot 2020.

3. Wat u moet weten over Frankrijk:

Aan jeugdige en offensieve weelde geen gebrek bij 'Les Bleus'. Vooraan kan Deschamps niet alleen rekenen op Griezmann, ook jonge pijlsnelle veulens als Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé kunnen een verdediging openrijten. Die laatste lijkt de goede vorm (na een debuutseizoen bij Barcelona met enkele blessures) net op tijd te pakken te hebben.

4. Wat u mag weten over Frankrijk:

Na een rel rond een seksvideo van zijn Franse ploegmaat Mathieu Valbuena werd Karim Benzema sinds 2015 niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg. Bondsvoorzitter Noël Le Graët sloot onlangs nog de deur voor de spits van Real Madrid: "Bij ‘Les Bleus’ is hij nu een onderdeel van de geschiedenis". Niet veel later probeerde Benzema na het afzwaaien van Zinedine Zidane bij Real Madrid die deur zelf weer op een kier te zetten. "Goede verderzetting en misschien tot binnenkort", doelde de spits op Zidane als de volgende Franse bondscoach.

