'Sneaky': Engelsen probeerden op deze sluwe manier de vierende Kroaten alsnog te verrassen

12 juli 2018

16u47

Bron: Daily Mail 4 WK voetbal Panama probeerde het al eens in de groepsfase en nu vonden de Engelsen het moment gekomen. Wanneer nagenoeg alle Kroaten de bevrijdende treffer van Mario Mandzukic in de tweede verlenging van de halve finale aan het vieren waren, besloten de 'Three Lions' om snel af te trappen en zo alsnog te scoren. Iets wat scheidsrechter Cuneyt Cakir uiteraard niet toeliet.

De 109de minuut. In de hoek van het veld ontstond er een Kroatische vleeshoop met daarin ook een verdwaalde Mexicaanse fotograaf. Mario Mandzukic had in een epische halve finale zonet Kroatië op voorsprong gezet tegen de Engelsen in de tweede verlenging. Wanneer heel de wereld de schitterende beelden van de vierende 'Vatreni' te zien kregen, trachtten de Engelsen meteen tegen te prikken. Jessy Lingard en Marcus Rashford probeerden snel af te trappen en doelman Subasic zo onder vuur te nemen. Het sluitstuk was namelijk de enige speler van Kroatië die op de eigen speelhelft vertoefde.

Eenmaal het Engelse duo oog in oog kwam te staan met Subasic kreeg scheidsrechter Cuneyt Cakir de opvallende fase ook in de smiezen. De Turkse ref floot de twee terug aangezien de scheidsrechter na een treffer uiteraard eerst de wedstrijd weer op gang moet fluiten vooraleer er opnieuw gevoetbald kan worden. De beelden werden live niet getoond, maar een fan in het Luzhniki Stadium legde het opvallende tafereel wel vast.

Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Op Twitter deed een onbestaande regel de ronde dat wanneer alle spelers na een doelpunt buiten de lijnen staan, er snel afgetrapt mag worden. Iets wat dus niet klopt, maar duidelijk wel de spelers van Gareth Southgate inspireerden.

De Engelsen zijn echter niet de eersten die op dit WK op die sluwe manier snel trachtten tegen te scoren. Panama deed het ook al eens in hun tweede groepswedstrijd tegen ... Engeland. Harry Kane had net een strafschop tegen de touwen geknald waarna de Panamezen naar de overkant trokken. Ook dat feestje ging toen niet door in de partij die Engeland met 6-1 won. Niet geschoten is altijd mis zeker?

