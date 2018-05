Salah leidt Egyptische voorselectie, twee 'Belgen' in die van Iran en ook die van Kroatië kleurt Belgisch YP

14 mei 2018

13u55

Bron: Belga 0 WK voetbal De Argentijnse bondscoach van Egypte Héctor Cúper heeft zijn voorselectie van 29 spelers bekendgemaakt voor het WK in Rusland. De bekendste naam op de lijst is Liverpool-aanvaller Mohamed Salah. Ook Anderlecht-middenvelder Mahmoud "Trezeguet" Hassan, die dit seizoen uitgeleend is aan het Turkse Kasimpasa, hoort bij de 29.

Mohamed Salah, die zondag zijn 32e doelpunt in de Premier League scoorde en daarmee het record van meeste doelpunten in een seizoen verbrak, is logischerwijs een van de smaakmakers in de voorselectie. Ook Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny hoort bij de 29-koppige selectie. Hij sukkelt nog met een enkelblessure, maar zal op tijd fit geraken voor het WK. De 45-jarige doelman Essam El-Hadary staat ook op de lijst. Als hij in actie komt op het WK in Rusland kan hij de oudste speler ooit op een WK-eindronde worden. Dat record staat nu op naam van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragón, die op het WK in Brazilië in 2014 in de groepswedstrijd tegen Japan enkele minuten voor het einde van het duel invallen voor David Ospina. Hij was toen 43 jaar en drie dagen oud.

Egypte oefent voor het WK op 26 mei tegen Koeweit en op 6 juni nemen de "Farao's" het in het Koning Boudewijnstadion op tegen de Rode Duivels. Op het WK treft Egypte in groep A op 15 juni Uruguay. Nadien speelt het op 19 juni op tegen gastland Rusland en op 25 juni tegen Saoedi-Arabië.

De voorselectie:

Doelmannen: Essam El-Hadary (Taawoun), Mohamed El-Shennawi (Al-Ahly), Sherif Ekramy (Al-Ahly), Mohamed Awaad (Ismaily)

Verdedigers: Ahmed Fathi (Al-Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC), Mohamed Abdel-Shafi (Al-Fateh), Saad Samir (Al- Ahly), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Karim Hafiz (Lens), Amro Tarek (Orlando City), Mahmoud "El-Winsh" Hamdy (Zamalek)

Middenvelders: Shikabala (Al-Raed), Abdallah El-Said (KuPS Kuopio), Mohamed Elneny (Arsenal), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah), Mahmoud "Trezeguet" Hassan (Kasimpasa), Ramadan Sobhi (Stoke City), Sam Morsy (Wigan), Amr Warda (Atromitos), Mahmoud Abdel-Aziz (Zamalek)

Aanvallers: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ahmed Koka (Sporting Braga), Ahmed Gomaa (Al-Masry)

Kroatische voorselectie kleurt Belgisch

Ook de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic heeft zijn ruime voorselectie bekendgemaakt voor het WK. Kroatië kan met Luka Modric, Mateo Kovacic (beiden Real Madrid) en Ivan Rakitic (Barcelona) rekenen op een ijzersterk middenveld. Dalic heeft 32 spelers een uitnodiging gestuurd. De finale WK-selectie mag zoals bekend slechts 23 namen tellen.

Met doelman Lovre Kalinic (AA Gent), verdediger Matej Mitrovic (Club Brugge) en aanvaller Duje Cop (Standard Liege) mogen drie spelers uit de Jupiler Pro League dromen van een Russische zomer. Ook Ivan Perisic (Inter), met een verleden bij Roeselare en Club Brugge, en Ivan Santini (Caen), ex-Kortrijk en -Standard, zijn spelers in de voorselectie met een Belgische link.

Kroatië rekent in Rusland vooral op zijn middenveld van wereldklasse. Luka Modric en Ivan Rakitic zijn sterkhouders bij respectievelijk Real Madrid en Barcelona. Zij krijgen onder meer de steun van Mateo Kovacic, ook Real Madrid, en Marko Rog (Napoli). Voorin moet Mario Mandzukic voor de doelpunten zorgen, al vindt de Juventus-spits dit seizoen iets moeilijker de weg naar doel.

Kroatië opent zijn toernooi met een duel tegen Nigeria (16/06). Nadien volgen in groep D nog partijen tegen Argentinië (21/06) en IJsland (26/06).

De voorselectie van Kroatië (32 spelers):

Doelmannen: Danijel Subasic (Monaco/Fra), Lovre Kalinic (AA Gent/Bel), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Hajduk)

Verdedigers: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskou/Rus), Domagoj Vida (Besiktas/Tur), Ivan Strinic (Sampdoria/Ita), Dejan Lovren (Liverpool/Eng), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid/Spa), Josip Pivaric (Dynamo Kiev/Oek), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/Dui), Matej Mitrovic (Club Brugge/Bel), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk), Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg/Oos), Borna Sosa (Dinamo Zagreb)

Middenvelders: Luka Modric (Real Madrid/Spa), Ivan Rakitic (Barcelona/Spa), Mateo Kovacic (Real Madrid/Spa), Milan Badelj (Fiorentina/Ita), Marcelo Brozovic (Inter/Ita), Marko Rog (Napoli/Ita), Mario Pasalic (Spartak Moskou/Rus), Filip Bradaric (Rijeka)

Aanvallers: Mario Mandzukic (Juventus/Ita), Ivan Perisic (Inter/Ita), Nikola Kalinic (Milan/Ita), Andrej Kramaric (Hoffenheim/Dui), Marko Pjaca (Schalke/Dui), Ante Rebic (Frankfurt/Dui), Duje Cop (Standard/Bel), Ivan Santini (Caen/Fra)

Rezaeian (KV Oostende) en Rezaei (Charleroi) zitten in voorselectie Iran

KV Oostende-verdediger Ramin Rezaeian en Charleroi-aanvaller Kaveh Rezaei horen bij de voorselectie van Iran voor het WK in Rusland. Dat meldde de Iraanse voetbalbond FFIRI zondag. Ook spits Reza Ghoochannejhad (ex-Standard en ex-Sint-Truiden) zit bij de 35-koppige voorselectie.

In de voorselectie van de Portugese bondscoach Carlos Queiroz zitten amper elf spelers die in het buitenland voetballen, de rest speelt in de Iraanse competitie. De 28-jarige Rezaeian (25 caps, 2 goals) en de 26-jarige Rezaei (7 caps, 1 goal) zijn de enige twee spelers uit de Jupiler Pro League. Maar met de 30-jarige Reza Ghoochannejhad, die van 2012 tot 2015 bij Sint-Truiden en Standard voor doelpunten zorgde en nu bij Heerenveen voetbalt, is er nog een derde speler met een Belgische link in de voorselectie. Hij is, samen met AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh, een van de bekendste namen op de lijst. Ten laatste op 4 juni moet de definitieve selectie aan de FIFA overgemaakt worden.

Iran begint het WK in groep B op 15 juni tegen Marokko. Vervolgens treft het Spanje op 20 juni en Portugal op 25 juni.

De voorselectie:

Doelmannen: Alireza Beiranvand (Persepolis), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo)

Verdedigers: Ramin Rezaeian (KV Oostende), Voria Ghafouri (Esteghlal), Steven Beitashour (Los Angeles FC), Seyed Jalal Hosseini (Persepolis), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Mohammad Ansari (Persepolis), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Nour Omid Bevel (Esteghlal), Saeid Aghaei (Sepahan), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Middenvelders: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK Athene), Ahmad Abdolahzadeh (Foolad), Saman Ghoddos (Ostersunds FK), Mehdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Notthingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiakos), Ali Karimi (Sepahan), Soroush Rafiei (Al-Khor), Ali Gholizadeh (Saipa), Vahid Amiri (Persepolis)

Aanvallers: Alireza Jahanbakhsh (AZ), Karim Ansarifard (Olympiakos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa Sports Club), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen), Kaveh Rezaei (Charleroi)

