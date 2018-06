"Russen zijn zot van de HLN-berenmuts" Redactie

20 juni 2018

Nota aan supporters die nog naar Rusland gaan: neem uw HLN-berenmuts mee. De Russen zijn er zot van. “Iédereen wilde met me op de foto”, zegt Jordy De Borre uit Lierde, die de match tegen Panama bijwoonde.

Jordy won dank zij Het Laatste Nieuws een duoticket voor de wedstrijd België-Panama. Hij en zijn broer Mario vlogen maandag met de fanflight van Brussels Airlines naar Rusland. “Het was een superavontuur”, geniet Jordy nog na. “Op het vliegtuig zat de sfeer er natuurlijk al goed in. Aan de grenscontrole was het even doorbijten maar daarna werden we meteen ondergedompeld in de magische sfeer van het WK”.

De berenmuts van HLN die Jordy droeg, was een hit. “Ik werd constant aangesproken door mensen die een foto wilden maken. ‘Can I have a picture with you’, klonk het de hele tijd. Ze wilden poseren en de Russen stonden aan te schuiven om met mij op de foto te gaan. Soms waren we wel een kwartier bezig”.

De berenmuts ligt nu in de kast, maar zaterdag haalt Jordy ze er weer uit voor de match tegen Tunesië. “En aan alle supporters die nog in Rusland gaan kijken: neem zo’n muts mee en de reis wordt nog plezanter.”

Abonnees kunnen met hun afhaalbon (check je mailbox) de berenmuts nog bij Standaard Boekhandel kopen. Voor andere lezers staat er vrijdag en zaterdag een bon in de krant.