“Rusland is leuker dan ik dacht, Brazilië moet héél erg gaan uitkijken”: Jan Mulder blikt terug op eerste speeldag MVS

21 juni 2018

12u15 1 WK voetbal Elk land is al minstens een keer in actie gekomen op dit WK, hoog tijd om onze Jan Mulder los te laten op de poules. “Rusland is leuker dan ik dacht, Brazilië moet héél erg gaan uitkijken”, vertelt hij ons.

Groep A

“Rusland en Uruguay gaan zoals verwacht door, maar Uruguay, daar is gewoon helemaal geen bal aan. Rusland daarentegen is leuker dan ik dacht. Een opsteker voor het toernooi, want een gastland dat het goed doet: dat geeft toch altijd wat extra sfeer. En ja, het was maar tegen Saoudi-Arabië en Egypte dat ze speelden, maar ze maken toch maar mooi 8 doelpunten. En die waren mooi.”

Groep B

“Spanje-Iran was zo’n rare wedstrijd. Zelden zo’n negatief voetbal gezien als van Iran, maar heel erg goed deed Spanje het ook niet. Nochtans hadden ze tegen Portugal verreweg het beste spel van het toernooi. Gisteren speelden ze vrijblijvend handbal-voetbal rond die cirkel, en hadden ze bovendien nog mazzel ook. Maar ze gaan terecht door natuurlijk. En Portugal speelt niet best, maar die Ronaldo,maakt het wel waar, op welke manier dan ook.”

Groep C

“Wat hebben die Denen geluk gehad tegen Peru! Ik verwacht een ‘Marokko-scenario’ voor Peru. Twee keer goed spelen, maar er wel uit. Spijtig.”

Groep D

“Spannende groep. Ik ben fan van IJsland. Behalve die match tegen Argentinië. Betonvoetbal!. Je kan slim verdedigen, maar niet zoals IJsland aub. Dan nog liever Australië. Ik hou van de Scandinavische mentaliteit van het spel, een beetje Engels gestoeld, maar dit was anti-voetbal wat IJsland deed. Tegen Nigeria gaan we zien of ze iets kunnen.”

Groep E

“Brazilië moet héél erg gaan uitkijken. Als het maar geen enorme deceptie wordt, want Zwitserland is een heel goede ploeg en Servië is ook niet slecht. Brazilië moét gaan winnen nu. Zonder de beste Neymar, dat lijkt me nu wel al duidelijk.”

Groep F

“In Duitsland zijn ze al bezig over ‘Das Schweden-Endspiel’. Ze staan op de rand van de afgrond. Chaos! Kankeren op alles en iedereen. Löw heeft het een beetje over zichzelf afgeroepen door Sané niet te selecteren. Die hadden ze echt wel nodig tegen Mexico. Maar Duitsland staat nog op denk ik, al is Zweden een heel taaie tegenstander. Een 0-0 zou me niet verbazen.”

Groep G

“België moet écht winnen van Tunesië, dat beseffen we toch? Een puntje is niet genoeg vind ik. Want stel dat Tunesië dan met 4-0 van Panama wint, dan ben je gezien. Het ziet er allemaal goed uit, maar ik zou nog niet op twee oren slapen.”

Groep H

“Wat een drama voor Colombia, die snelle rode kaart. Blijf er toch gewoon af?! Ook Polen viel me tegen. Stel je voor zeg: Senegal en Japan naar de volgende ronde… Het zou zomaar kunnen. Gunstig voor België natuurlijk, dat wel. Áls er gewonnen wordt van Tunesië!”

Meer over IJsland

Tunesië

Rusland

Brazilië

sport

sportdiscipline

voetbal

België