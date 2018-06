'Rising star' Mbappé zelfzeker aan de start: "Ik ben net na WK ‘98 geboren. Het lot" Pieter-Jan Calcoen

16 juni 2018

06u00 0 WK voetbal Vanuit een bubbel: zo wil Kylian Mbappé (19) ­geschiedenis schrijven. Net zoals Frankrijk in zijn ­geboortejaar 1998 deed. "Ik wil groots zijn."

Arrogant, heet Kylian Mbappé te zijn. Bij Nike, dat dit interview met de jonge PSG-uitblinker afnam, klinkt het evenwel: "Authentiek. En zelf­bewust."

Dat laatste blijkt alvast uit de exclusieve quotes die gisteren in Moskou in onze mailbox belandden. Eerste ­citaat: "Ik ben een paar maanden na de WK-winst van Frankrijk geboren. Wel, dat is geen toeval. Ik noem het liever ‘het lot’."

