"Qatar betaalde oud-CIA-agenten om WK-concurrenten zwart te maken" Redactie

29 juli 2018

08u41

Bron: AD/Sunday Times 0 WK voetbal Qatar, waar over vier jaar het WK voetbal wordt gehouden, heeft in de biedingsprocedure voor het WK 2022 in het geheim concurrerende landen zwartgemaakt. Dat schrijft de Sunday Times vandaag. Volgens de FIFA-regels is dat verboden.

De krant baseert zich op gelekte e-mails en documenten waaruit zou blijken dat het Qatarese bidcomité onder meer een Amerikaans pr-bureau en voormalige CIA-agenten betaalde om hun rivalen - voornamelijk de VS en Australië - in een slecht daglicht te stellen. Zo moest onder andere de indruk worden gewekt dat in die landen geen draagvlak bestond voor de WK-organisatie.

Volgens de krant zou een gerespecteerde wetenschapper van het Qatarese bidcomité 9.000 dollar hebben gekregen om een negatief rapport te schrijven over de hoge kosten van de WK-organisatie in de VS. Het rapport is daarna wereldwijd verstuurd aan nieuwsorganisaties.

CIA-agenten

Ook zouden journalisten, bloggers en invloedrijke personen zijn ingehuurd om de negatieve aspecten van andere WK-bids te versterken. Voormalige CIA-agenten zouden rapporten hebben geschreven over bestuurders uit rivaliserende WK-landen die betrokken zouden zijn bij omkoping.

De Sunday Times zegt dat de gelekte documenten afkomstig zijn van een klokkenluider die voor het Qatarese WK-bid heeft gewerkt.

Qatar kreeg voor de organisatie van het WK 2022 de voorkeur boven de VS, Australië, Japan en Zuid-Korea.