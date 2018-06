"Onze problemen zijn groter dan enkele foto's en bomen" en "dit bezorgt ons WK-angst": Duitse media maken zich zorgen Hans Op de Beeck

17 juni 2018

21u45

Bron: Bild, die Welt, Süddeutsche Zeitung, Kicker 0 WK voetbal Een atypische WK-start voor Duitsland. Waar de 'Mannschaft' traditiegetrouw een statement maakt met een vlotte zege, ging het nu oververdiend de boot in tegen een veel snediger Mexico. Na ook een slappe WK-voorbereiding maken onze oosterburen zich zorgen. Grote zorgen, zo leert een rondje in de Duitse pers.

Bild: "Dit verlies bezorgt ons WK-angst"

De Duitse tabloid Bild maakt zich zorgen. "Pijnlijk optreden tegen Mexico" en "Dit verlies bezorgt ons WK-angst", wordt er getiteld. Waarna meteen Löw op de korrel genomen wordt. Dat de bondscoach startte met acht spelers die vier jaar geleden in Brazilië wereldkampioen werden. Bild: "De grijze haren van verdedigingsleider Boateng waren daarvoor symbolisch." Dat hij ook opnieuw een plaats voorzien had voor zijn "lieveling" Özil "Ondanks de 'Erdogan-affaire', ondanks de fluitjes van de fans, ondanks dat hij in de voorbereiding nauwelijks kon spelen, mocht Özil weer starten - zoals in alle 26 WK- en EK-matchen onder Löw."

"Tijdens de openingswedstrijden van onze laatste drie WK's, kwam Duitsland telkens in het openingskwartier al op voorsprong. Nu was louter geluk de reden dat we dan al niet op achtervolgen waren aangewezen. Net als in de voorbereidingsduels, waren we schrikbarend slecht. De gaten op het middenveld immens. Achteloos in verdediging. Veel balverlies. En voorin zonder ideeën. Pas na de inbreng van Reus zagen we beterschap. Maar de goal viel niet en nu hebben we zeges tegen Zweden en Zuid-Korea nodig." Ze citeren ook Oliver Kahn bij ZDF, tijdens de pauze: "De Mannschaft heeft aanzienlijke problemen, wanneer de Mexicanen zo brutaal counteren."

Zorgen maken ze zich ook bij de Süddeutsche Zeitung. "Het is duidelijk dat onze problemen dieper zitten dan enkele beelden (refererend aan Özil en Gündogan die op de foto gingen met de Turkse president Erdogan, nvdr) of bomen (refererend aan de weinige ontspanningsmogelijkheden in het Duitse basiskamp in Watutinki - ze zouden er alleen maar wat in het bos kunnen wandelen, nvdr). Khedira en Özil zwommen op het middenveld. Voor die eerste een pass wou geven, was hij de bal al kwijt. Eens het WK start, zou onze Mannschaft met al zijn ervaring er wel staan, moet de gedachtegang van Löw geweest zijn. Wel, het WK is gestart en de twijfel in de ogen van Löw vertelden alles. Hij zei wel dat er geen reden was om zich zorgen te maken na die slappe voorbereiding, maar hij wist ongetwijfeld beter. Nu moeten de juiste vragen rond deze hele WK-missie gesteld worden."

Hummels: "Achterin louter Jerome en ik"

Na de nederlaag sprak vooral centrale verdediger Mats Hummels klare taal. "Wanneer zeven of acht jongens offensief spelen, dan is het duidelijk. Dan heeft de offensieve drang de overmacht op de defensieve stabiliteit. Onze defensieve animatie is niet goed. Het is dikwijls louter Jerome (Boateng, nvdr) en ik."

Ook Löw wond er geen doekjes om. "We leden veel te makkelijk balverlies, zelfs rond onze eigen zestien, voor de pauze. Dat is dodelijk. We begonnen veel te halfslachtig, Ook de tweede helft werd niet wat ik me ervan voorgesteld had. De ontgoocheling is nu groot. Een ongewone situatie voor ons - laat ons die gelegenheid aangrijpen om het zaterdag tegen Zweden anders aan te pakken. Dan verwacht ik een reactie van mijn spelers. Of er een motivatieprobleem is? "Helemaal niet. De instelling de voorbije dagen was prima."

Thomas Müller, ten slotte: "We lieten de Mexicanen te veel ruimte om te counteren. Dat probleem hadden we ook de voorbije wedstrijden en we hebben nagelaten daar een goeie oplossing voor te vinden. Nu hebben we enkele nog 'knock out-wedstrijden.'"

Bijna de helft vreest voor exit na groepsfase

Hoe groot het wantrouwen van het volk is in deze Mannschaft, blijkt uit een poll op de website van het Duitse voetbalblad Kicker. Daar wordt al meteen de vraag gesteld of Duitsland wel de achtste finale zal halen. Om 21u30 had maar liefst 46,63% 'neen' geantwoord.

Meer over Löw

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Mannschaft

Özil

Bild