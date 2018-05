'Lord Bendtner' bestormt internet weer: petitie opgestart om WK uit te stellen totdat de Deen weer fit is MDB

28 mei 2018

13u40 0 WK voetbal Supporters zal Nicklas Bendtner altijd wel hebben. In het verleden veroverde de Deense spits het internet al enkele keren en zijn persoon veranderde op social media zelfs in een 'running gag'. Nu bestormt de man weer ongewild het internet.

Bendtner werd eerder opgenomen in de ruime WK-selectie van Denemarken, maar gisteren sloeg het noodlot toe. In de partij tussen Rosenborg en Brann Bergen viel de spits geblesseerd uit. Met tranen in de ogen hinkte Bendtner naar de kant. "Hij kan het WK halen, maar het zal een race tegen de klok worden", vertelde Haakon Schwabe, het hoofd van de medisch staff bij Rosenborg.

Ondertussen werd er wel al een petitie opgericht zodat Bendtner toch nog kan aantreden op de eindstrijd. "Stel het WK uit totdat Nicklas Bendtner weer fit is", richt de maker zich tot de FIFA. Al snel werd de kaap van de 1.000 stemmen gerond.

"We zijn niet onredelijk. We begrijpen dat blessures vaak voorkomen in het voetbal en dat Bendtner menselijk is. Dus ons voorstel is niet om het WK te annuleren, maar het wel uitstellen totdat Nicklas Bendtner weer kan meespelen. We staan ook open voor het idee om een regel in te voeren waarbij alle spelers op één voet moeten spelen (de voet die Bendtner niet blesseerde)."



Je stem uitbrengen kan altijd hier nog.

Her er de 35 spillere, som Åge Hareide netop har udtaget til VM-bruttotruppen.#ForDanmark pic.twitter.com/shI5aJVeJx Dansk Boldspil-Union(@ DBUfodbold) link