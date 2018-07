"It's not coming home!" De Belgische parodie op het lijflied van de Engelsen op dit WK Redactie

13 juli 2018

12u34 22

"It's coming home, football's coming home." Het werd het lijflied van de Engelse supporters voor het WK in Rusland. Daarmee refereerden ze naar de oorwurm van The Lightning Seeds, Frank Skinner en David Baddiel dat met de titel 'Three Lions' in 1996 verscheen. Het lied werd in een mum van tijd opnieuw razend populair, maar na de uitschakeling van de Engelsen tegen Kroatië duikt er nu ook een Belgische parodie op. "It's not coming home", zingen enkele fans van de Rode Duivels. De gelijkenissen met het origineel zijn soms treffend.