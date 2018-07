"It's coming home!" De muzikale oorwurm die eerst de spot dreef met de resultaten van de 'Three Lions', maar nu het geloof van de Engelsen sterkt Mike De Beck

09 juli 2018

07u00

Bron: BBC/The Guardian 0 WK voetbal Je kan er dezer dagen niet naast kijken op de sociale media. De zin "it's coming home" nestelt zich nu al enkele weken in de bovenkamer van menig Engels voetbalfan. Laat het nu net een deuntje van een song zijn dat ontstond in 1996 en waarin enkele comedians eerder de spot dreven met de prestaties van de Engelse nationale ploeg. Toch flakkert de hoop in Engeland nu meer dan ooit op.

Het jaar 1996. Voor het eerst sinds het WK van 1966 - toen de Engelsen ook wereldkampioen werden - mocht Engeland nog eens een groot voetbaltoernooi organiseren. De Britse band The Lightning Seeds knutselden samen met toenmalige BBC-comedians Frank Skinner en David Baddiel een heus voetballied in elkaar. Getiteld: 'Three Lions'. Met natuurlijk 'it's coming home' dat meermaals terugkeert in het refrein. Daarmee verwijzen ze naar de FIFA, want de wereldvoetbalbond schrijft dat in 1863 met de oprichting van de Football Association (FA) het eerste berstuursorgaan op voetbalvlak ontstond. Ondanks de muzikale input, bleef de beker niet thuis in 1996. Het was niemand minder dan Gareth Southgate die in de halve finale van dat EK de beslissende strafschop miste tegen Duitsland. Diezelfde man doorbak in Rusland de vloek van het Engelse penaltysndroom. Tegen Colombia wonnen ze voor het eerst een strafschoppenreeks in een knock-outfase van een WK.

It’s fuxking coming home I said pic.twitter.com/DqPYjol3Vd Jonathan Tombs(@ JonnyTombs) link

Toch dreven de makers van het lied oorspronkelijk wat de spot met de prestaties van hun nationale ploeg. "Iedereen lijkt de score al te kennen, ze hebben het allemaal al gezien. Ze weten het gewoon, ze zijn zo zeker. Dat Engeland het gaat weggeven", klonk het in 1996. Toch onderstreepten ze ook de hoop die ondanks de slechte resultaten nog steeds leefde bij de supporters. "Maar ik weet dat ze kunnen spelen. Want ik herinner...", waarna er teruggegaan wordt naar 1966. Toen Engeland voor het eerst de Wereldbeker won. "Three lions op een shirt. Jules Rimet (de naam van de beker red.) nog steeds glimmend. Dertig jaar van pijn. Nooit gestopt met dromen."

Even Rafael Nadal is asking if it's coming home!#Wimbledon #WorldCup pic.twitter.com/3t85gB9608 BBC Tennis(@ bbctennis) link

Dat dromen, daar zijn de Engelse voetbalfans nu ook volop mee bezig. Voor de derde keer in de geschiedenis staan de 'Three Lions' in de halve finale van een WK. Het lied uit 1996 - dat gebruikt voor het WK in 1998 - werd vanonder het stof gehaald. Het wordt door de supporters aangehaald om het geloof in het winnen van de beker alleen maar te doen groeien. Dat het een Engels lijflied is geworden bewijzen de cijfers. 22 jaar nadat het werd uitgebracht staat 'Three Lions' van Lightning Seeds, Baddiel en Skinner helemaal bovenaan op Spotify in de 50 meest gestreamde songs van het Verenigd Koninkrijk. Wereldwijd prijkt het zelfs op nummer drie in de categorie van 'Viral 50'. Is it coming home? Op sportief vlak weten we dat ten laatste op 15 juli. De Engelsen hebben het pleit alvast wel al gewonnen op de sociale media.

It's coming home... pic.twitter.com/Qxg8g0HvLe British Airways(@ British_Airways) link

🙌 Millions of proud England fans celebrating and singing like this up and down the country



🏆 It’s really coming home isn’t it?!#ENGSWE #ENG #WorldCup pic.twitter.com/pamtMlfyfq Sporting Life Football(@ SportingLifeFC) link

When you can’t get “it’s coming home” theme tune out your head pic.twitter.com/RisR1wPL31 Kyle Walker(@ kylewalker2) link