"Ik weet niet of Brazilië vier jaar geleden zoveel veiliger was dan het WK in Rusland straks" NP en RN

06 maart 2018

06u00 2 WK voetbal Het aftellen kan beginnen. Nog 100 dagen tot het WK in Rusland begint. Tot de Rode Duivels er op zoek gaan naar het últieme: de wereldbeker. Om al wat in de stemming te komen – de hype laat nog even op zich wachten – organiseerde uw krant een enquête, ingevuld door maar liefst 13.034 HLN-lezers. Elf pertinente vragen, het ene antwoord een flink stuk uitgesprokener dan het andere. Mocht u nog niet de tijd gevonden hebben om de peiling in te vullen: doe gerust.

Welke van onderstaande zaken zouden u afschrikken om het WK in Rusland bij te wonen?

Tijs Cools, voorzitter supportersvereniging 1895: “Ik ben heel blij dat het niet de beleving is die als belangrijkste antwoord op de vraag komt. Als je het mij vraagt, zou ik ook vooral de prijs als reden aangeven. Het is jammer dat dit supporters tegenhoudt in hun droom, maar het is ook redelijk logisch. Wij gaan in elk geval proberen om de randanimatie goedkoop of gratis te houden – we bekijken ook wat we aan extra’s kunnen doen ter plaatse.”

“Wij zien zelf ook dat de prijzen voor het verblijf in Rusland alsmaar hoger en hoger worden. Dat is de markt die speelt. Voor de match tegen Engeland in Kaliningrad kregen wij vragen voor vervoer vanuit Gdansk en Warschau. Fans logeren in die Poolse steden, omdat het daar een stuk goedkoper is. We gaan dat niet doen voor een paar mensen, maar het gaat intussen om aanzienlijke groepen. Wij leggen voorlopig al twee bussen vanuit Gdansk in naar Kaliningrad en één vanuit Warschau.”

“Dat ook de veiligheid opgegeven wordt als reden om niet te gaan, verbaast me niet. Mijn familie vraagt me ook: ‘Heb je geen schrik?’ De perceptie van Russische fans en hooligans is niet zo best. Maar ik was één van de 34 Belgische fans die vorig jaar mee naar Sochi trokken voor de vriendschappelijke wedstrijd. We vonden het allemaal een topverplaatsing, waren allemaal aangenaam verrast door de ontvangst door de plaatselijke bevolking. Ook de stad op zich viel erg mee. Eerlijk gezegd: ik weet niet of Brazilië vier jaar geleden zoveel veiliger was.”

