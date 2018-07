'Haantjes' hautain of zelfbewust? "Lloris is beter dan Courtois" - "Hazard? We hebben Messi er al uitgekegeld. Hij heeft geen bal geraakt... ja toch?" ODBS

09 juli 2018

16u11 0 WK voetbal De Fransen zullen de Rode Duivels morgen ongetwijfeld niet als "petits Belges" in de ogen kijken, toch tonen enkele Haantjes zich in de aanloop naar de halve finale erg zelfbewust. Of hautain, zoals U wil.

Vooral linksachter Lucas Hernandez sprak zaterdagochtend stoere taal. "We hebben tegen Argentinië al de beste speler ter wereld uitgeschakeld in de achtste finales (doelend op Messi, nvdr), omdat hij geen bal geraakt heeft." Waarop er toch wat gegniffeld werd in de perszaal. Messi was tijdens de 4-3-zege van Frankrijk toch duidelijk betrokken bij de tweede Argentijnse goal en schilderde nummer drie op het hoofd van Agüero. Hernandez, nu ook al lachend: "Dat is toch de waarheid ja?" Tegen België beschikken we ook over het materiaal om de beste speler uit de finale te houden (doelend op Hazard, nvdr). We gaan er alles aan doen opdat hij ook amper een bal zal raken."

Al is de verdediger van Atlético Madrid niet blind voor de Belgische kwaliteiten. "Ze hebben een geweldige selectie, dat weten we. Grote individuen als Hazard of Lukaku. Maar we weten wat we moeten doen: een match lang geconcentreerd blijven en onze sterke punten uitspelen. Het zal niet makkelijk worden, maar dat wordt het ook niet voor hen. Zij staan dan wel voor ons op de FIFA-ranking, maar wij hebben ook een topkern met enkele heel getalenteerde jongeren. Ik schat onze kansen op 50 procent", aldus Hernandez, die nog zei dat hij niet naar Brazilië - België gekeken had omdat hij "in het vliegtuig" zat.

Olivier Giroud van zijn kant werd als speler van Chelsea natuurlijk gevraagd wat hij van Eden Hazard en Thibaut Courtois vindt. "Eden is een genie", aldus Giroud, die nog niet kon scoren in Rusland. "Een van de drie beste spelers waar ik ooit mee gespeeld heb. We praten geregeld Frans - eigenlijk is hij bijna een Fransman. Een toffe gast, met wie ik een heel goeie relatie heb. Maar dat zet ik dinsdag opzij: tussen Frankrijk en België is er grote rivaliteit. Het zal een soort van derby worden: een aparte match." En ook over Courtois, is Giroud categoriek. "Sorry Thibaut, maar de beste is Hugo (Lloris, nvdr)." Over Henry zei Giroud: "Natuurlijk had ik hem liever bij ons gezien. Dat hij ons goeie raad kon geven. Maar we gaan Thierry laten zien dat hij het verkeerde kamp gekozen heeft. Ach, het zal moeilijk worden, maar we gààn het doen. We moeten het doen."

Antoine Griezmann: "De Belgen zijn bezig met een mooi parcours, maar aan ons om daar een einde aan te maken", stelde de aanvaller van Atlético Madrid. "We zullen defensief goed moeten werken en er moeten staan. Het zal erop aankomen om de partij goed te lezen, en te voetballen op ons ritme. Ikzelf voel me beter en beter, heb vertrouwen en recupereer snel. We staan op negentig minuten van een finale dus we gaan er alles aan doen om door te stoten. De partij tegen België is het type wedstrijd waar ik van hou: ofwel win je ofwel lig je eruit."

Voor de Franse verdediger Raphaël Varane, maker van de openingsgoal tegen Uruguay, heeft het aankomende duel met België in de halve finales van het WK een speciaal tintje. De 25-jarige mandekker van Real Madrid groeide op in Lille, vlakbij de grens met België. "Ik heb veel Belgische vrienden en speelde in de jeugd veel toernooien over de grens. Ik heb dus wel een speciale band met België", zei Varane in het basiskamp van Frankrijk in Istra. "Maar dat telt dinsdag niet op het veld. We zijn in het toernooi gegroeid. Door de jaren heen hebben we geleerd om te variëren in onze manier van spelen, daarmee kunnen we de tegenstander pijn doen."