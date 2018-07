‘El Matador’, een TGV die niet staakte en twee Rode Duivels: ons elftal van de achtste finales Voetbalredactie

05 juli 2018

15u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal De eerste ronde van de knockoutfase van het WK is achter de rug. Wie waren de uitblinkers? Onze redactie selecteerde het beste elftal van de eerste speeldag. Ter info: we kozen voor een 3-4-3-opstelling.

DOELMAN: Danijel Subasic

Kasper Schmeichel had hier net zo goed kunnen staan, maar de drie (!) penaltysaves van doelman van Leicester City volstonden niet om Denemarken in het toernooi te houden. De drie reddingen die zijn Kroatische collega Danijel Subasic verrichtte in de strafschoppenserie leverden zijn land wél een ticket voor de kwartfinales op. De 33-jarige sluitpost van Monaco haalt dit WK een constant, goed niveau en daardoor moet AA Gent-doelman Lovre Kalinic zich tevreden stellen met een rol als doublure. Enkel in de overbodige groepsmatch tegen IJsland kreeg Kalinic zijn kans.

VERDEDIGER: Benjamin Pavard

Onbekende factor in de Franse selectie, vóór dit WK alleszins. Want nu kent iedereen de 22-jarige verdediger van Stuttgart. Pavard houdt Sidibé op de bank en tegen Argentinië toonde hij waarom, met zijn rushes en vooral met de prinsheerlijke gelijkmaker. Extra interessant is dat zijn contract volgende zomer afgekocht kan worden voor 'slechts' 35 miljoen euro. Een optie die volgens het Duitse blad 'Bild' de voorbije dagen al gelicht werd door Bayern, dat hem nog een seizoen in Stuttgart zou gunnen.

VERDEDIGER: Diego Godin

Vaste klant in ons elftal. Uruguay gaf ook in de achtste finale tegen Portugal amper kansen weg en daar zat Diego Godin (32) weer voor veel tussen. Heerste in de lucht, stuurde zijn troepen waar nodig en was ook niet te beroerd om eens een tik uit te delen. Dat hij bij de gelijkmaker van Pepe te veel oog had voor Ronaldo en daardoor een stap te laat kwam, bedekten de Uruguayanen ongetwijfeld met de mantel der liefde.

VERDEDIGER: Victor Lindelöf

Stabiele factor bij de Zweden achterin. Granqvist is de opvallendste, Lindelöf (23) misschien wel de beste. Hield opnieuw de nul met Zweden, dat tegen alle verwachtingen in door kon stoten naar de kwartfinales. Beleefde een moeilijk seizoen bij Manchester United, maar na zijn sterk WK is het niet ondenkbaar dat Mourinho toch nog op hem zal rekenen.

MIDDENVELDER: N'Golo Kanté

Eén van de enige spelers van Frankrijk die al elke match zijn niveau haalde. Ook tegen de Argentijnen. Kanté (25) maalde flink wat kilometers, onderschepte menig bal én de middenvelder van Chelsea speelde ook zijn rol in de opbouw. Kanté is van goudwaarde voor bondscoach Deschamps en dat zal vooral opvallen als hij niet van de partij is. De controleur zou een plaats hebben op het middenveld van elke Europese topclub. Dat zal Lionel Messi beamen na de achtste finale.

MIDDENVELDER: Marouane Fellaini

Speelde minder dan een helft mee tegen Japan, maar met wat hij liet zien hoort Fellaini (30) thuis in de ploeg van de achtste finales. Zorgde ervoor dat de Belgen eindelijk voet aan grond kregen op het middenveld en bezorgde de Japanners bange momenten met zijn lengte. Scoorde ook de levensbelangrijke 2-2 en wordt tegen Brazilië in de basis verwacht. Martínez weet dat hij kan rekenen op 'Big Fella'.

FLANKSPELER: Nacer Chadli

Dat we luxe hebben op onze bank, bewees ook de inbreng van Nacer Chadli (28). Chadli pakte uit met enkele verwoestende rushes op de linkerflank en natuurlijk de winnende treffer na een messcherpe tegenaanval. Gegadigde clubs mogen zich melden bij West Bromwich Albion, want deze Chadli is geen speler voor The Championship, de Engelse tweede klasse. Het inzetten van de B-ploeg tegen Engeland wierp in Kazan ook zijn vruchten af: Chadli stond er, net als Fellaini, meteen. Vraag dat maar aan de Samoerai.

FLANKSPELER: Willian

Eindelijk kon Willian (29) zijn basisplaats bij de 'Seleçao' rechtvaardigen. Willian dartelde op de Braziliaanse flank tegen Mexico. Vooral zijn verschroeiende versnelling voor de goal van Neymar, sprong in het oog. De flankspeler van Chelsea, in de belangstelling van enkele andere Europese topclubs, lijkt net op tijd klaar om Vertonghen en co het leven zuur te maken.

AANVALLER: Kylian Mbappé

Marc Coucke stuurde tijdens Frankrijk-Argentinië een tweet de wereld in: "De Franse TGV is vandaag niet in staking." En gelijk had hij. Sneltrein Kylian Mbappé (19) bracht de Argentijnse verdediging meermaals in de problemen. Lag met een schitterende rush aan de basis van de openingstreffer - Rojo werkte hem tegen de grond in de zestien. Nadien was hij zelf goed voor twee treffers. Knalprestatie.

AANVALLER: Edinson Cavani

Met z’n efficiëntie heel belangrijk voor z’n team. Spitsbroer Suárez had bij de 1-0 een magistrale voorzet in huis, maar de afwerking van Cavani (31) mocht er ook wel wezen. Niet eenvoudig op zo’n harde center. Nadien besliste ‘El Matador’ de partij met een heerlijke krul. Moest twintig minuten voor affluiten wel geblesseerd naar de kant en dat lijkt een probleem te worden voor de kwartfinale tegen de Fransen.

AANVALLER: Neymar

Besliste de partij tegen Mexico met een goal en een assist. Scoorde eerst op aangeven van een bedrijvige Willian. Nadien bood het wonderkind Firmino de 2-0 op een schoteltje aan. De Rode Duivels zijn gewaarschuwd: Neymar (26) kronkelt niet alleen over de grond tijdens dit WK, hij groeit ook.