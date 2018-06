"Dries Mertens weigert contract portretrechten te tekenen" Stephan Keygnaert in Rusland

14 juni 2018

11u33

Bron: Eigen berichtgeving 271 WK voetbal Afgelopen vrijdag tekenden alle Rode Duivels middels hun advocaten het contract waarin de overeenkomst is gegoten omtrent de modaliteiten inzake het portretrecht van de internationals - hoe mag de bond het gezicht van elke speler commercieel gebruiken en tegen welke prijs. Alle Duivels tekenden, behalve... Dries Mertens, zo valt in bondskringen te horen.

Na onderhandelingen die een volledig jaar in beslag namen, ondertekenden 22 van de 23 Rode Duivels voor de afreis naar Rusland het contract, vernamen we. Alleen Dries Mertens weigert. Namens zijn advocaat Stijn Francis verwees Mertens naar zijn bestaand contract inzake portretrecht met Napoli. Daarin zou, volgens het kamp-Mertens, geen ruimte zijn om ook afbeeldingsrechten buiten de sponsors van Napoli om, te ondertekenen.

Het zorgt voor irritatie bij de bond die Mertens een koppige houding verwijt en hem voorstelde om dan ook maar niet te poseren voor de officiële ploegfoto vermits die zal gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Mertens liet het evenwel zó ver niet komen. Gevraagd naar hoe het nu verder moet, antwoordde een bondsfunctionaris: "Dat het kamp-Mertens klacht neerlegt hé."

Vicevoorzitter Bart Verhaeghe reageert bij VTM Nieuws bijzonder diplomatisch op de netelige affaire. "Iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil. We leven in een vrije wereld."