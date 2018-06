"De Rode Duivels maken kans en het is écht niet arrogant om dat te zeggen" Bert Van Marwijk trapt vandaag WK af met Australië Stijn Joris

16 juni 2018

08u00 0 WK voetbal Bert van Marwijk (66) is aan zijn tweede WK toe. In zijn eerste strandde hij met Oranje in de finale, met Australië zijn de ambities nét iets minder hoog. Wel vindt Van Marwijk dat de Belgen best iets zelfbewuster mogen zijn. "Jullie maken kans en het is écht niet arrogant om dat te zeggen."

Van Marwijk heeft verdienste bij twee landen op dit WK. Hij loodste Saoedi-Arabië door de kwalificaties voor Rusland en in januari belandde hij bij Australië. De Socceroos hadden hun ticket voor het WK al en na het toernooi neemt Van Marwijk ook meteen afscheid. Graham Arnold (ex-Luik en -Charleroi) neemt vanaf midden juli van hem over. Maar eerst is het dus nog aan Van Marwijk. Hij trapt straks af tegen Frankrijk. Peru en Denemarken treffen mekaar in de andere wedstrijd van groep C. Van Marwijk vond in de aanloop naar het toernooi toch even de tijd voor een telefoontje met uw krant.

