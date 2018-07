"De derby van de eeuw!" Franse krant pakt uit met fantastische cover en knipoog naar Belgische stripheld voor clash met Rode Duivels Mike De Beck

08 juli 2018

14u58

Bron: L'Equipe 0

Voor een afspraak met de geschiedenis mag je al eens uitpakken. Zo redeneerden de journalisten van de gerenommeerde Franse sportkrant L'Equipe ook. Voor het treffen van de Rode Duivels en 'Les Bleus' in de eerste halve finale van het WK refereerden de Fransen naar de Belgische stripheld Kuifje. "Objectif lune" (doel: de maan), staat er te lezen. In de nederlandstalige versie van de strip klinkt dat zo: "Raket naar de maan". De cover is dan ook een blauwdruk van de gelijknamige strip van Hergé. Een collectorsitem voor de fans van Kuifje.

Kuifje, kapitein Haddock, Bobbie en professor Zonnebloem moeten in de jeep echter wel plaats ruimen voor de Franse bondscoach Didier Deschamps, spits Olivier Giroud en de voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graët. Die drie rijden naar de raket waar Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku hen staan op te wachten. "Om de finale van het WK te bereiken, moeten de Fransen het opnemen tegen hun Belgische buren voor de derby van de eeuw", klinkt het nog bij L'Equipe.

Daar stopt de knipoog naar Kuifje niet, want ook de andere titels op de cover kunnen gelinkt worden aan de stripheld. "Le pays des Soviets fait tintin", staat er te lezen bij de uitslag van Rusland - Kroatië. "Froome, laffaire du Tour au sol", schrijven ze over de valpartij van Chris Froome in de eerste rit van de Tour de France.

L'Equipe is echter niet de enige Franse krant die de stripfiguren van onder het stof haalt. Le Journal du Dimanche haalt er enkele figuranten uit 'Asterix en Obelix' bij. "Als jullie echt de dappersten zijn, dan moeten jullie dat maar bewijzen!", wordt er geschreeuwd. "Dat is net wat ik wilde voorstellen! Laten we een wedstrijd houden!" Die wedstrijd wordt dinsdag om 20u op gang getrapt. Faites vos jeux!