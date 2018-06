"De dag dat Dries Napoli verlaat, zullen veel mensen huilen. Ook ik" Daniele 'Decibel' Bellini: stadionomroeper van Napoli en goeie vriend van Mertens Niels Poissonnier en Mathieu Goedefroy

12 juni 2018

21u48 0 WK voetbal De belofte is gemaakt. Daniele Bellini (37) schreeuwt straks zijn longen leeg als de Rode Duivels met de wereldbeker pronken. Zijn ultieme ode aan Dries Mertens, vriend voor het leven.

Het is ook Napels niet ontgaan.

Dries Mertens lijkt, na een vermoeiend seizoen, net op tijd weer in vorm om te schitteren op het WK – zag u ook die blijdschap na zijn doelpunt en die knappe assist tegen Costa Rica? "Hij was niet de enige die maandagavond vrolijk was."

Aan het woord is Daniele Bellini, volbloed Napolitaan. Artiestennaam: Decibel Bellini. Hobby – want hij wordt er niet voor betaald – : stadionspeaker bij SSC Napoli. U heeft hem wellicht al eens aan het werk gezien. Zo niet, op YouTube staat genoeg beeldmateriaal. Bellini – sinds acht jaar de stem van San Paolo – ging in 2013 viraal (4 miljoen views) nadat hij tijdens het Champions Leagueduel tegen Dortmund negen keer de naam van Gonzalo Higuaín – refererend naar zijn rugnummer – door de geluidsinstallatie brulde. Ongezien. Zijn droom is om ooit ook zoiets te realiseren met Mertens. Alleen…

