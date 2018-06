'Clash der stijlen' tussen Japan en Senegal blijft onbeslist, verdediger van Eupen aan het kanon MH en TLB

24 juni 2018

18u45 7 Japan JAP JAP 2 einde 2 SEN SEN Senegal WK voetbal Senegal en Japan moeten ook op de laatste speeldag in groep H nog vol aan de bak om hun ticket voor de volgende ronde in de wacht te slepen. Hun onderlinge partij in Jekaterinenburg eindigde op 2-2, nadat de Senegalezen twee keer op voorsprong waren geklommen. Moussa Wagué, een 19-jarige verdediger van Eupen, scoorde de 1-2 voor Senegal.

De Senegalezen begonnen enthousiast aan de partij en de mannen van Aliou Cissé konden ook al snel dreigen via Mané. De snelheidsduivel van Liverpool miste nog, maar het bleek slechts uitstel van executie. Na elf minuten bracht Mané zijn land immers op voorsprong, weliswaar met een flinke portie geluk. Kawashima duwde het leer knullig tegen de knie van de winger, die 'per ongeluk' scoorde. Japan probeerde daarna te reageren en dat deden de Aziaten net voorbij het halfuur in de vorm van een treffer van Inui. 1-1 was de ruststand, ook omdat Kawashima Niang van de 1-2 hield.

Na de pauze kon Japan al snel dreigen, maar Osako kon de bal niet tegen de touwen knikken. De Senegalezen namen daarna het commando over, maar verder dan afstandsschoten en halve kansjes kwamen ze niet. Japan deed dat wél, maar Osako trapte op het uur naast de bal en liet zo een gigantische kans liggen. Inui trapte daarna op de kruising en de pech voor Japan bleef zo duren. Dat bleek ook in minuut 71, toen de bal met wat geluk voor de voeten van Wagué belandde. De verdediger van Eupen twijfelde niet en joeg de 1-2 hoog in het Japanse doel. Maar voor de zege volstond die goal niet, want de ingevallen Honda maakte er in minuut 78 nog 2-2 van. Dat was ook de eindstand.

Tactische analyse: clash der stijlen

De vinninge Japanners moesten fysiek hun meerdere erkennen in de Senegalezen en kozen - nog meer dan anders - voor voetbal over de grond. Bondscoach Nishino stuurde vleugelverdedigers Sakai en Nagatomo geregeld hoog de flank op, om de Senegalese sneltreinen Sarr en Mané weg te houden uit de zone van de waarheid. Dat plannetje werkte wel in de beginfase, maar Cissé gaf Niang de voorkeur op de tragere Diouf in de spits. Daardoor hadden de Japanse centrale verdedigers toch hun handen vol en kon Senegal regelmatig gevaarlijk uitbreken. De sterke bonken op het versterkte Senegalese middenveld wonnen doorgaans ook het pleit van de frêle Japanners.

Man van de match

In Eupen horen ze de kassa al rinkelen. Met Moussa Wagué hebben de Panda's immers een speler in hun rangen die een WK-goal heeft gemaakt. De 19-jarige Wagué had zijn handen vol met de vinnige Japanner Inui, maar toch kwam de rechtsachter uiteindelijk als winnaar uit de bus. Het talent, dat Eupen vond in de ASPIRE Academy, scoorde twintig minuten voor tijd de 1-2 (later nog uitgewist door Honda, red.), het orgelpunt op zijn tot dusver prima WK.

Leuke tweets:

Is iemand z’n gebakken ei kwijt? Hij ligt op het veld in Jekaterinenburg. #japsen pic.twitter.com/iBZC2AAXzR Bart Luppes(@ bartlup) link

Of dat buitenspel was? Mané gij! #JAPSEN #JPNSEN #WorldCup Ministerie van Sport(@ SportMinisterie) link

Enjoying this game, good clash of styles #JAPSEN pic.twitter.com/f5nEdLxzIf Greg McDonald(@ mcdgreg21) link

Ca joue mieux en tribune que sur le terrain #JAPSEN pic.twitter.com/9DPhgsAyPh Saad Berrada 🇲🇦(@ berradasaad7) link

