"Als je het mij vraagt, komt geen enkel land België graag tegen": dit denken de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels De voetbalredactie

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belga/ Photo News/ Getty Images / RV Victor Vázquez, Jamie Carragher, José Izquierdo en nog enkele anderen doen hun zegje. WK voetbal Klokslag 16u Belgische tijd is het zover. Dan gaat België op de loting in het Kremlin de pot in voor de groepsverdeling van het WK in Rusland. De Rode Duivels maken kans op 24 tegenstanders. Wij zochten van elk land één ambassadeur uit en legden ons oor te luister.

Mogelijke tegenstanders uit pot 2

Peru - Cristian Benavente (Charleroi-speler)

"Het belangrijkste is dat we er bij zijn. De rest is eigenlijk bijzaak. Het is niet zo dat we schrik hebben om tegen België uit te komen, dit is het wereldkampioenschap. Je komt alleen sterke ploegen tegen. We gaan naar Rusland om ons te amuseren. Maar als ik echt eerlijk ben, zou een affiche tegen de Rode Duivels wel leuk zijn. Ik ken het land, ik ken de kwaliteit van de spelers. (lacht) En met Peru hebben we al tegen alle Zuid-Amerikaanse teams gespeeld."

Spanje - Victor Vázquez (ex-Club Brugge)

"Spanje moet België niet vrezen, maar ze moeten wel bezorgd zijn als ze tegen België uitkomen. Want jullie land doet het elk jaar beter. Bovendien hebben jullie spelers als Hazard, Lukaku en De Bruyne, die het geweldig doen in de Premier League. Als Guardiola met zoveel lof zwaait, dan ben je wel héél goed bezig. Het zou sowieso een leuke wedstrijd worden met twee voetballende ploegen."

Photo News Victor Vázquez

Zwitserland - Saulo Decarli (Club Brugge-speler)

"Zwitserland heeft op zich een goede ploeg, maar een confrontatie met België zou voor ons een heel lastige opdracht zijn. Geef ons maar Polen uit pot 1, al vind ik België WEL een makkelijkere tegenstander dan Duitsland of Brazilië. Voor mij persoonlijk zou een duel België-Zwitserland wel interessant zijn. Door de afwezigheid van Oostenrijk en Italië hebben we niet veel kans op een derby en dan zou een match tegen België wel bijzonder zijn."

Engeland - Jamie Carragher (ex-Liverpool)

"Bang voor België? Respect is een juister woord. Maar als Engeland in de poule van België zou terechtkomen, zou de angst er wel insluipen. Ik denk dat de Rode Duivels, puur op basis van individueel talent, iedereen aan moet kunnen. De schrik vloeit vooral voort uit het feit dat amper een paar van onze spelers bij jullie de basiself zouden halen. Maar van die elf individuen een team maken wordt een lastige klus voor Martínez. Toch zouden we tegen België weinig kans op winst maken."

Photo News Jamie Carragher.

Mexico - René Tovar (journalist)

"Mexico is van niemand bang. Integendeel: we hopen dat we tegen de beste landen spelen in Rusland. Natuurlijk is er respect voor België - Hazard, Courtois, Kompany en De Bruyne zijn absolute topspelers. Jullie zullen protagonisten worden op het WK, één van de sterkste landen ter wereld. Maar niet vergeten dat Mexico onlangs nog gelijkspeelde tegen de Duivels. Er is een groot respect, niet meer dan dat. Als je ver wil geraken op een toernooi, moet je winnen van goede tegenstanders."

Colombia - José Izquierdo (ex-Club Brugge)

"Vrezen doe ik niet voor Colombia, want wij beschikken over een goede ploeg. Dat is ook de reden waarom we ons konden kwalificeren voor het WK. Ik zou het super vinden om tegen België te worden uitgeloot. De Rode Duivels beschikken over enkele wereldklassespelers en dat zou een geweldige wedstrijd opleveren. Voor mezelf zou het door mijn fantastische periode bij Club ook een heel speciale match worden."

Photo News José Izquierdo.

Uruguay - Joaquin Ardaiz (Antwerp-speler)

"In Uruguay is de hoop opnieuw groot voor het WK. We mikken net als acht jaar geleden opnieuw op een plekje in de halve finale. Dat zou straf zijn. België zouden we toch liefst vermijden. Als je het mij vraagt, komt geen enkel land België graag tegen. De kloof tussen de Belgische competitie en de nationale ploeg is gigantisch. Die vergelijking gaat helemaal niet op. Mijn eigen kansen? Het WK is van een heel ander niveau dan de Belgische eerste klasse. Ik kan dus maar best realistisch zijn. "

Kroatië - Lovre Kalinic (AA Gent-doelman)

"Of ik de Rode Duivels wil tegenkomen? (grijnst) Wat denk je? Kroatië heeft een goeie ploeg, met uitstekende spelers. In voetbal is alles mogelijk, Portugal werd in Frankrijk Europees kampioen, terwijl het maar één match binnen de 90 minuten won. Kroatië gaat naar Rusland om goed voetbal te spelen. Onze ambitie reikt verder dan door de groepsfase komen, we willen ver geraken. België heeft een echt topteam, maar wij hebben ook veel spelers die in topclubs spelen. We hebben geen schrik van de Rode Duivels."

BELGA Lovre Kalinic.

Mogelijke tegenstanders uit pot 3

Denemarken - Marcus Ingvartsen (Racing Genk-speler)

"We kunnen niet ontkennen dat België één van de toernooifavorieten is, maar ik schat jullie Rode Duivels nog net iets lager in dan Brazilië, Argentinië en Duitsland. Dat zijn de landen die wij absoluut willen vermijden. Denemarken in de poule van België hoeft dus geen drama te zijn. Mijn eigen kansen? Ik heb het erg naar mijn zin bij het Deense beloftenelftal, maar stiekem droom ik wel van Rusland."

IJsland - Arnar Vidarsson (T2 Lokeren)

"Er zijn veel andere ploegen uit pot 1 die we liever zouden treffen dan België. Duitsland, Brazilië, Argentinië en België zijn landen TEGEN WIE niemand wil uitkomen. Niet dat de andere ploegen uit pot 1 slecht zijn, maar die vier ploegen staan een trapje hoger. De grote sterkte van België is de ongelofelijk brede kern. Je hoeft niks van voetbal te kennen om te weten dat Hazard, De Bruyne, Courtois... uitzonderlijke spelers zijn. En wat zie ik dan als ik 'Het Laatste Nieuws' opendoe? Dat er twee Belgen in het Italiaanse Team van het Jaar staan. Dat zegt genoeg. Bovendien speelt deze generatie al jaren samen. Is er eens eentje met een mindere dag, zijn er genoeg anderen om in te springen."

BELGA Arnar Vidarsson.

Costa Rica - Randall Azofeifa (ex-AA Gent)

"Het zou heel mooi zijn om in dezelfde groep als België te belanden. De Rode Duivels horen bij de beste teams ter wereld, maar als je naar een WK gaat, is dat ook om je met de besten te meten. Ik heb goeie herinneringen aan mijn tijd in België en speelde destijds nog tegen jongens die nu international zijn. Ik heb nog gevoetbald tegen De Bruyne, Courtois, Witsel en zelfs Lukaku. Romelu ben ik nog eens ergens tegengekomen toen ik met mijn Turkse club op oefenkamp was. Dat was een fijne ontmoeting. Geef mij straks de Belgen maar."

Zweden - Isaac Kiese Thelin (Anderlecht-huurlling bij Waasland-Beveren)

"Ik heb geen schrik om België te treffen. Schrik is nooit goed. België of een ander land, voor mij maakt het weinig verschil, al denk ik wel dat België ver kan geraken in het toernooi. Op elke positie hebben jullie geweldige spelers. Youri Tielemans bijvoorbeeld. Ik zou graag eens tegen hem spelen. We zaten samen bij Anderlecht, hij heeft een grote toekomst voor zich. Een rastalent met een enorme werkijver."

Photo News Isaac Kiese Thelin.

Tunesië - Dylan Bronn (AA Gent-speler)

"Ik zou de Rode Duivels graag al in de eerste ronde tegenkomen. Dat zou mooi zijn. België beschikt over een uitstekende ploeg, met uitstekende spelers. Maar dat is voor mij helemaal geen reden om ze te vermijden in de groepsfase. Integendeel, het blijft een voetbalmatch en daarin kan alles gebeuren. Het was voor mij een droom om naar het WK te gaan. Nu die droom uitkomt, wil ik er tegen de besten voetballen. Daar gaat een WK uiteindelijk om: je meten met de grootsten. Wat mij betreft zou een groep met België dan ook perfect zijn."

Egypte - 'Dodo' El Gabbas (Lierse-speler)

"Ik werd al een keer opgeroepen onder de huidige trainer, Héctor Cúper, en hoop er straks bij te zijn. Ik wil bij de loting vooral de sterkste teams vermijden en dat zijn volgens mij Brazilië en Duitsland. België heeft ook een héél goed team, maar ik schat de Brazilianen en de Duitsers nog net iets hoger in. Als we België in de groep krijgen, zijn we niet op voorhand verloren. De Rode Duivels hebben meer kwaliteit dan Egypte, maar het zou een interessant duel kunnen worden. Egypte beschikt weer over een sterker team dan de voorbije jaren, we trekken met gezonde ambitie naar de wereldbeker."

Photonews Dylan Bronn.

Senegal - Mbaye Leye (Eupen-speler)

"België vermijden? Ik zou niet weten waarom. Integendeel: ik zou een onderling duel net geweldig vinden - dan ga ik misschien zelfs naar Rusland om live te kijken. En als het dan toch tot een confrontatie komt, dan liefst als eerste wedstrijd in de poule. Senegal heeft immers al eens bewezen dat het in zijn openingsduel kan stunten, zoals in 2002, toen het Frankrijk klopte. Ook tegen de Rode Duivels is zo een verrassing mogelijk. Onderschat Senegal niet: veel spelers zijn actief in grote competities. Technisch zijn die mannen dus goed, maar vooral fysiek zijn ze indrukwekkend. (lacht) Al zou België uiteraard wél favoriet zijn."

Iran - Ramin Rezaeian (KV Oostende-speler)

"Ik hoor dat België graag tegen Iran zou spelen. Wel, dat hoop ik ook. Dan kunnen we tonen dat we misschien beter zijn dan men in België denkt. We zijn tijdens de loting met KVO op afzondering, maar ik zal alles volgen op mijn smartphone. Iran heeft misschien geen sterren zoals België, maar we knokken wel hard voor elkaar en waren als beste Aziatisch land als eerste gekwalificeerd voor het WK. Ik geloof dan ook dat we er iets kunnen neerzetten."

BELGA Mbaye Leye.

Mogelijke tegenstanders uit pot 4

Servië - Stefan Mitrovic (AA Gent-speler)

"Ik wil België vermijden in de groepsfase, maar ik denk dat elk land uit pot 4 dat wil. Het is een team met enorme kwaliteiten. Voor mij behoren de Rode Duivels samen met Brazilië, Argentinië, Spanje en Duitsland tot de topfavorieten om de wereldbeker te winnen. Misschien maakt Frankrijk ook wel een kans, maar ik schat België hoger in. (lacht) Tegen België spelen zou misschien een gelegenheid zijn om eens tegen Foket te spelen, maar liever niet in de groepsfase. Later in het toernooi mag het van mij wel."

Nigeria - Moses Simon (AA Gent-speler)

"Een groep met België zie ik zeker zitten. Ja, laat maar komen. De Rode Duivels beschikken over een aantal grote spelers, het WK is een unieke kans om tegen hen te voetballen. Ik zie niet in waarom we België zouden moeten vermijden, want in één wedstrijd is alles mogelijk. Als je kan winnen van Argentinië, zoals wij in november deden, dan kan alles. Nigeria heeft een goed team, we gaan naar het WK om door de groepsfase te geraken. Daarna valt de beslissing telkens in één match, dan kan alles."

BELGA Moses Simon.

Australië - Danny Vukovic (Racing Genk-doelman)

"Onze kwalificatie hing aan een zijden draadje. We zijn eigenlijk al blij dat we er bij zijn komende zomer. Natuurlijk dromen we van de tweede ronde en om die te bereiken zou het goed zijn om België te ontlopen in de eerste ronde. Jullie hebben een paar van de beste spelers ter wereld, dus als we jullie kunnen vermijden, zullen we tevreden zijn. Wie weet komen we elkaar dan tegen in een later stadium."

Japan - Ryota Morioka (Waasland-Beveren-speler)

"België vrezen? Integendeel, ik ga blij zijn mochten we jullie land loten. Dan kunnen we revanche nemen voor de verloren oefeninterland. Jullie hebben zoveel goede spelers. De Bruyne is fantastisch. Hij kan álles. België is gewoon een erg goede ploeg. Elke speler die het tot in dat team schopt, heeft enorm veel kwaliteiten."

Photo News Ryota Morioka.

Marokko - Amine Khammas (Racing Genk-speler)

"Ik werd dit jaar al tweemaal opgeroepen, maar mocht nog niet debuteren. Het zou mooi zijn om tegen België uit te komen. Ik heb dan wel voor Marokko gekozen, België is toch het land waar ik geboren ben. Op een WK is het net leuk om tegen de grote ploegen uit te komen en daar hoort België zeker bij, dus laat maar komen. Schrik hebben wij zeker niet."

Panama - Ricardo Avila (AA Gent-speler)

"Het is de eerste keer dat Panama naar het WK gaat, we willen daar tegen goeie ploegen spelen. Het zou fantastisch zijn om tegen spelers als De Bruyne en Hazard uit te komen. Ook mijn Gentse maatje José Rodriguez geraakt mogelijk nog bij de selectie, ook hij zou het een unieke kans vinden om te voetballen tegen spelers van City en Chelsea. Het zou ook goed zijn voor ons, want zo zou België ons ook beter leren kennen."

Photo News Amine Khammas.

Zuid-Korea- Manseoung Han (journalist)

"Wij zouden België willen vermijden, maar niet als dat betekent dat we bij Duitsland, Brazilië of Spanje terechtkomen. Ook onze kapitein zei na de laatste wedstrijd tegen Servië dat ze de toplanden liever niet meteen in het begin treffen. België zit wat de Koreanen betreft net in het achtervolgende groepje na die grote kleppers."

Saoedi-Arabië - Jan Van Winckel (technisch directeur)

"Ik kijk niet uit naar een confrontatie met de Belgen. Voor de Saoedi's is de Premier League de belangrijkste competitie ter wereld. Met spelers als De Bruyne en Hazard die daar schitteren, is België voor de Saoedi's een ongelooflijk kwaliteitsmerk. Het WK is een beetje onverwacht voor Saoedi-Arabië, de doelstelling ligt eerder bij de Asian Cup van 2019 en het WK van 2022 in Qatar. Maar we willen vooral een haalbare groep in Rusland en België hoort daar niet bij. Elk land wil de groepsfase overleven, maar Saoedi-Arabië wil vooral ook een goed beeld van het Saoedische voetbal achterlaten op het WK."

Twitter Jan Van Winckel (links) kijkt toe hoe Bert van Marwijck de hand schudt van de prins van Saudi Arabië.

