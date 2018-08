WK-uitschakeling door Rode Duivels zindert nog na: Braziliaan die Neymar liet debuteren bij 'Seleçao' deelt prik uit aan gewezen protégé Redactie

08 augustus 2018

09u30

Bron: SporTV 0 Buitenlands Voetbal Mano Menezes, de Braziliaan die Neymar Junior liet debuteren in de nationale ploeg, heeft zich tegenover SporTV niet bepaald positief uitgelaten over zijn protégé. “Het aanvalsspel van de Seleçao moet niet over Neymar, maar wel over Gabriel Jesús”, klonk het onder andere bij de gewezen selectieheer.

De uitschakeling in de kwartfinales van het WK tegen onze Rode Duivels, zindert nog na bij de ‘Goddelijke Kanaries’. Er wordt nog steeds gezocht naar de redenen van dat verlies en de laatste die zijn mening daarover heeft gegeven is dus Mano Menezes – tussen 2010 en 2012 aan het roer bij de Braziliaanse nationale ploeg. Hij was de man die Neymar een eerste keer liet proeven van het echte werk, maar stelt nu dat het overdreven protagonisme van het goudhaantje van PSG bij de nationale ploeg contraproductief werkt. Niet in het minst omdat Gabriel Jesús daardoor veel te weinig uit de verf komt.

“Ik heb een theorie, maar ik ben me ervan bewust dat die voor controverse zal zorgen. Het probleem is zeker niet Gabriel Jesús, want diens komst was de laatste grote ontdekking in het Braziliaanse voetbal. Het probleem heeft te maken met onze grootste hoofdrolspeler: Neymar”, aldus Menezes tegenover SporTV. “Hij zorgt ervoor dat ons aanvalsspel te traag verloopt. Hij houdt de bal telkens te lang bij, waardoor het spaak loopt. Hij bereidt de aanval niet voor voor de centrumaanvaller, hij is het die beslist en het spel naar zich toetrekt. Een centrumspits lijdt onder zoiets."

Toch stelt Menezes niet dat Neymar zelf het probleem is bij de Goddelijke Kanaries – wel integendeel. “Neymar is de oplossing voor vele van onze problemen. Ik kaart gewoon het thema aan, zodat er wordt over nagedacht en zodat er in de toekomst aan geschaafd kan worden.”

De volgende wedstrijd van de Braziliaanse ploeg is voor 7 september, wanneer de Verenigde Staten partij wordt gegeven. Opvallend: de wedstrijd gaat door in het MetLife Stadium in New Jersey en dat was ook het stadion… waar Menezes Neymar liet debuteren.