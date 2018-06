WK-tegenstander Tunesië niet voorbij tien Turken, Zuid-Korea gaat onderuit XC

01 juni 2018

15u30

Bron: Belga 1 Buitenlands Voetbal Tunesië heeft in een oefeninterland voor het WK niet kunnen winnen van Turkije. De Adelaars van Carthago kwamen in eigen huis niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Turkije speelde de wedstrijd met z'n tienen uit.

Geen goals in de eerste helft, des te meer animo in het tweede bedrijf tussen Tunesië en Turkije. De WK-tegenstander van onze Rode Duivels kwam na een strafschopfout op achterstand. Cenk Tosun nam het geschenk dankbaar in ontvangst, maar ging amper vijf minuten later na de gelijkmaker van Tunesië zijn boekje te buiten.

Turkije met z'n tienen verder en dat gaf Tunesië duidelijk een boost. Ferjan Sassi leek de thuisploeg met nog tien minuten te gaan op weg naar de zege te zetten. In het absolute slot vocht Turkije alsnog terug. Söyüncü stelde de stand in de slotseconden gelijk: 2-2.

De Rode Duivels kijken de Adelaars op de tweede speeldag van de groepsfase in de ogen op het WK. Op 23 juni kijken beide landen elkaar voor de tweede keer in de ogen in een WK-groepsfase. In 2002 speelden de Rode Duivels al eens 1-1 gelijk tegen Tunesië.

Australië tankt vertrouwen, Zuid-Korea onderuit

Australië heeft in het Oostenrijkse Sankt Polten in een oefenduel met oog op het WK Tsjechië verslagen met 4-0. Voor de Aussies, waar Mat Ryan (ex-Club en Genk) in doel stond, scoorden Matthew Leckie (32., 72.) en Andrew Nabbout (53.). Jakub Jugas legde met een owngoal (80.) de eindstand vast.

Op 9 juni oefenen de Socceroos nog tegen Hongarije in Boedapest. Op het WK staan ze tegenover Frankrijk (16 juni), Denemarken (21 juni) en Peru (26 juni).

Zuid-Korea, een andere WK-ganger, ging thuis in Jeonju met 1-3 onderuit tegen Bosnië-Herzegovina. Edin Visca was met drie treffers (29., 45., 80.) de grote man bij de Bosniërs. Jaesung Lee (30.) scoorde voor de Koreanen.

Op de wereldbeker neemt Zuid-Korea het op tegen Zweden (18 juni), Mexico (23 juni) en Duitsland (27 juni).