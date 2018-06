WK-tegenstander Tunesië niet voorbij tien Turken na bizarre rode kaart, Gent-verdediger in definitieve WK-selectie DMM

09u20 13 Buitenlands Voetbal Tunesië heeft in een oefeninterland voor het WK niet kunnen winnen van Turkije. De Adelaars van Carthago kwamen in Zwitserland niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Turkije speelde de wedstrijd met z'n tienen uit.

Geen goals in de eerste helft, des te meer animo in het tweede bedrijf tussen Tunesië en Turkije. De WK-tegenstander van onze Rode Duivels kwam na een strafschopfout op achterstand. Cenk Tosun nam het geschenk dankbaar in ontvangst, maar ging amper vijf minuten later na de gelijkmaker van Tunesië zijn boekje te buiten.

Tosun richtte zich plots tot een deel van de toeschouwers. De Everton-spits maakte een gebaar alsof hij iemand de keel wilde oversnijden en was nauwelijks te bedaren door zijn ploegmaats. Turkse media melden dat de familie van Tosun het aan de stok kreeg met andere fans. De Turk kreeg niet veel later een rode kaart onder zijn neus geduwd van scheidsrechter Fedayi San.

Cenk Tosun lost the plot after a fan swore/hurled abuse at his father/family. Ended up arguing with the fan & getting sent off Turkish Football(@ Turkish_Futbol1) link

Turkije met z'n tienen verder en dat gaf Tunesië duidelijk een boost. Ferjan Sassi leek de thuisploeg met nog tien minuten te gaan op weg naar de zege te zetten. In het absolute slot vocht Turkije alsnog terug. Söyüncü stelde de stand in de slotseconden gelijk: 2-2.

De Rode Duivels kijken de Adelaars op de tweede speeldag van de groepsfase in de ogen op het WK. Op 23 juni kijken beide landen elkaar voor de tweede keer in de ogen in een WK-groepsfase. In 2002 speelden de Rode Duivels al eens 1-1 gelijk tegen Tunesië. Gent-verdediger Dylan Bronn stond overigens in de basis tegen Turkije. Na 76 minuten werd hij door bondscoach Maaloul vervangen.

Everton striker Cenk Tosun sent off after confronting a fan during Turkey’s friendly defeat against Tunisia pic.twitter.com/oo7H5Nbl4k #EFC Richard Buxton(@ RichardBuxton_) link

Bondscoach Nabil Maaloul heeft kort na de wedstrijd trouwens zijn definitieve WK-selectie bekendgemaakt. Dylan Bronn (AA Gent) mag zich zijn koffer definitief maken voor de Wereldbeker. Verder is ook Anice Badri (ex-Moeskroen) erbij. Topschutter Hamdi Harbaoui behoorde niet tot de voorselectie.

Na de oefenininterland tegen Turkije moesten nog 6 spelers afvallen. Moez Ben Cherifia, Bilel Mohsni, Khalil Chammam, Mohamed Wael El Arbi, Ahmed Akaichi en Karim Laaribi werden de ongelukkigen.

De 23 namen voor Tunesië:

Doelmannen: Moez Hassan (L.B.Chateauroux/Fra), Aymen Mathlouthi (Al Batin/Sau), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab/Sau)

Verdedigers: Hamdi Nagguez (Zamalek/Egy), Dylan Bronn (AA Gent/BEL), Rami Bedoui (Etoile du Sahel/Tun), Yohan Ben Alouane (Leicester City/Eng), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Tur), Yassine Meriah (CS Sfaxien/Tun), Oussama Haddadi (Dijon/Fra), Ali Maaloul (Al Ahly/Egy)

Middenvelders: Elyes Skhiri (Montpellier/Fra), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly/Sau), Ghaylène Chaalali (Espérance de Tunis/Tun), Ferjani Sassi (Annasr/Sau), Ahmed Khalil (Club Africain/Tun), Seifeddine Khaoui (Troyes/Fra), Wahbi Khazri (Rennes/Fra).

Aanvallers: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak/Sau), Anice Badri (Espérance de Tunis/Tun), Bassem Srarfi (Nice/Fra), Naim Sliti (Dijon/Fra), Sabeur Khelifa (C.Africain/Tun).

Egypte en Colombia scoren niet in oefenpot

WK-gangers Egypte en Colombia zijn in het Italiaanse Bergamo niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in een oefeninterland ter voorbereiding op het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli).

De Farao's, nog steeds zonder hun geblesseerde sterspeler Mo Salah (Liverpool), gaven Mahmoud Trezeguet een basisplaats. De winger, die dit seizoen door Anderlecht werd uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa en voordien ook al uitkwam voor Moeskroen, werd even voor het uur gewisseld. Bij Colombia mochten José Izquierdo en Carlos Bacca (beiden ex-Club Brugge) na rust invallen.

Egypte opent in groep A het WK op 15 juni tegen Uruguay. Nadien treft het op 19 juni Rusland en op 25 juni Saoedi-Arabië. Colombia speelt in groep H tegen Japan (19 juni), Polen (24 juni) en Senegal (28 juni). Indien de Colombianen doorstoten, is een confrontatie met de Rode Duivels mogelijk in de achtste finales.

Australië tankt vertrouwen, Zuid-Korea onderuit

Australië heeft in het Oostenrijkse Sankt Polten in een oefenduel met oog op het WK Tsjechië verslagen met 4-0. Voor de Aussies, waar Mat Ryan (ex-Club en Genk) in doel stond, scoorden Matthew Leckie (32., 72.) en Andrew Nabbout (53.). Jakub Jugas legde met een owngoal (80.) de eindstand vast.

Op 9 juni oefenen de Socceroos nog tegen Hongarije in Boedapest. Op het WK staan ze tegenover Frankrijk (16 juni), Denemarken (21 juni) en Peru (26 juni).

Zuid-Korea, een andere WK-ganger, ging thuis in Jeonju met 1-3 onderuit tegen Bosnië-Herzegovina. Edin Visca was met drie treffers (29., 45., 80.) de grote man bij de Bosniërs. Jaesung Lee (30.) scoorde voor de Koreanen.

Op de wereldbeker neemt Zuid-Korea het op tegen Zweden (18 juni), Mexico (23 juni) en Duitsland (27 juni).

