WK-ganger Reina in nauwe schoentjes door banden met maffia XC

21 mei 2018

18u17

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal De Spaanse doelman Pepe Reina moet zich bij het Italiaanse sporttribunaal verantwoorden voor banden met de maffia.

Uit onderzoek van justitie bleek dat de 35-jarige keeper bevriend is met enkele leden van de Camorra, een bekend maffiasyndicaat in Napels. Twee oud-spelers van Napoli, Paolo Cannavaro en Salvatore Aronica, en enkele personeelsleden van de club zijn om dezelfde reden aangeklaagd.

De betrokken voetballers zouden toegangskaartjes voor wedstrijden van Napoli hebben verstrekt aan de maffia en onderling auto's hebben verhandeld. Volgens justitie is Reina zelfs op vakantie gegaan met de maffiosi, die een gokkantoor in Napels bezitten. Cannavaro, die nu voor Sassuolo speelt, zou geprobeerd hebben een peperduur horloge ter waarde van liefst 400.000 dollar te verkopen waarvan de herkomst onduidelijk was.

Reina hoorde vandaag ook dat hij meegaat naar het WK in Rusland. De routinier fungeert in het Spaanse elftal als reservekeeper achter David de Gea.