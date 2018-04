FIFA lijst vier redenen op waarom Rode Duivels straks het WK kunnen winnen: "De beste kans van een gouden generatie om te schitteren" Mike De Beck

17 april 2018

18u51

Bron: FIFA 16 WK 2018 Het jarenlange samenspel, sterren in bloei, sterkte in de breedte en onvoorspelbare favorieten. Ziehier de vier pijlers waarom de FIFA denkt dat de Rode Duivels straks een kans hebben op eeuwige glorie op het WK in Rusland. Op de website van de FIFA prijkt er namelijk een artikel waarin de kansen van ons land worden gewikt en gewogen. "Kan Roberto Martínez zijn benijdenswaardige groep supersterren een stap verder brengen en de top van het voetbal bereiken?", stellen ze de vraag.

"De beste kans van een gouden generatie om te schitteren." Zo kopt de FIFA op hun officiële website. In dat artikel nemen ze de kansen van de Rode Duivels helemaal onder de loep. "Met sleutelfiguren die de kaap van de 30 al hebben overschreden - en misschien wel op hun laatste WK op hun hoogtepunt zullen zijn - is dit dan hun beste kans ooit om een nieuwe naam op de erelijst te schrijven?", stellen ze zich de vraag. "Na het behalen van de kwartfinale op het WK in Brazilië en de laatste acht op het EK van 2016 is het overleven van de groepsfase al goed ingeburgerd in België." Aan de hand van vier redenen vertelt de FIFA waarom België straks kans maakt.

Het jarenlange samenspel

De belangrijkste reden volgens de FIFA: het feit dat heel wat internationals al jarenlang samen spelen bij de nationale ploeg. "Als het erop aankomt, heeft dit team een lange weg samen afgelegd." De FIFA keert dan ook terug in de tijd. "Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Vincent Kompany, Mousa Dembélé, Kevin Mirallas en Steven Defour waren er allemaal bij wanneer België, na Finland, vijfde werd in hun EK-kwalificatiereeks voor EURO 2008."

"Als je een paar jaar verder gaat, dan is de connectie van dit team alleen maar sterker geworden. Van de selectie van de laatste kwalificatiewedstrijd voor Rusland waren Toby Alderweireld, Axel Witsel, Eden Hazard, Laurent Ciman, Thomas Vermaelen en Romelu Lukaku er allemaal bij in september 2010 in hun noodlottige zoektocht naar EURO 2012. Een impressionant aantal van 15 spelers van die campagne waren betrokken bij het behalen van dit WK. Met weinig ploegen die dicht bij dat niveau van begrip komen, kan het van onschatbare waarde zijn."

Sterren in bloei

Uiteraard wordt er straks vooral gekeken naar Kevin De Bruyne en Eden Hazard om het verschil te maken. Ook de FIFA doet dat. "Terwijl hun talentenpoel rijkelijk aandikt, zal succes er enkel komen als hun leidende lichten fel schitteren. Daarbij wordt vooral gekeken naar kapitein Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Een echt benijdenswaardig creatief duo. Beiden waren uitstekend dit seizoen. Hazard staat bij Chelsea bovenaan in de lijst van doelpunten en assists terwijl De Bruyne in het laatstgenoemde de beste is in Europa. Met respectievelijk 27 en 26 jaar staan beiden ook stilaan op hun piek. Wanneer het WK van 2022 in Qatar aanbreekt zullen ze nog steeds aan de top staan, maar in de ogen van de Belgische fans kan dit WK niet op een beter moment komen."

Omdat Manchester City de titel al binnen heeft en omdat Chelsea enkel nog de FA Cup kan binnen rijven, ziet de FIFA de komende weken voor het duo ook als een ideale voorbereiding voor het WK. "Omdat beide spelers de laatste weken van het seizoen weinig om voor te spelen hebben, zou er zelfs een vleugje frisheid in de benen kunnen zitten als ze op 18 juni in Sochi tegen Panama beginnen."

Sterkte in de breedte

Ook de sterkte in de breedte van de selectie van de Rode Duivels wordt bewierookt. "Roberto Martínez lijkt echt gezegend met een aan verlegenheid grenzende rijkdom. Na wat vloeiendheid in de verdediging te hebben geïntroduceerd sinds zijn overname heeft hij een opstelling waar je moeilijk gaten in kan prikken. En zijn hypothetisch reserve-elftal is ook benijdenswaardig."

"De luxe om te kunnen nadenken over het al dan niet oproepen van Radja Nainggolan, wiens betrouwbaarheid buiten het veld in twijfel wordt getrokken, is een weerspiegeling van hoe diep hun kracht ligt. Ondertussen versterkt de heropleving van Michy Batshauyi hun opties vooraan. Hoewel het gespannen afwachten wordt na zijn opgelopen blessure tegen Schalke 04. Lukaku, Batshuayi, Dries Mertens en Hazard kunnen vooraan allemaal op verschillende manieren de leiding nemen."

Onvoorspelbare favorieten

Natuurlijk moet er ook gekeken worden naar de tegenstanders die door de FIFA als "onvoorspelbaar" bestempeld worden. "Het traditionele gebrek aan ervaring van België in de laatste fasen van de toernooien zal worden gezien als een reden om aan hun kansen te twijfelen. Ze hebben slechts één finale bereikt (EURO 1980) en hun beste resultaat op een WK is een vierde plek (Mexico 1986), maar dit jaar hangen er vraagtekens boven alle traditionele favorieten."

"Duitsland mag dan wel de huidige wereldkampioen zijn (en huidig winnaar van de Confederations Cup), maar een slecht EK en een getransformeerd team sinds 2014 betekent dat hun weg naar succes niet zo duidelijk is. In Brazilië is nieuw leven geblazen, maar zijn de emotionele littekens van een slecht WK en de Copa América volledig genezen?"

"Frankrijk ziet er op papier dan weer sterk uit, maar na hun kwalificatiereeks rijzen er vraagtekens over hun stabiliteit. Argentinië heeft de grootste aanvallende rijkdom waar je op deze planeet uit kan kiezen, maar zal de defensieve kwetsbaarheid hen duur komen te staan? Met landen als Spanje en Portugal die zelf ook onvolkomenheden hebben, zou dit dan eindelijk het moment van België kunnen zijn om de klas van 1986 te verduisteren?" Deze zomer krijgen we een antwoord op dat vraagstuk.