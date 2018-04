Egyptische doelman El Shenawy moet forfait geven, vervanger is 45 jaar DMM

De Egyptische doelman Ahmed El Shenawy mist het WK voetbal in Rusland door een knieblessure. Zijn vervanger in het Egyptische doel wordt waarschijnlijk Essam El Hadary, die het record van oudste speler in de WK-geschiedenis kan verbeteren.

De 26-jarige El Shenawy blesseerde zich vorige week bij zijn club Zamalek. Hij scheurde zijn voorste kruisband in zijn knie. De tweede doelman van de Egyptenaren is El Hadary, 45 jaar en keeper van het Saoedie-Arabische Al Taawoun. Het huidige record van oudste speler staat op naam van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragon, die in in 2014 in Brazilië in actie kwam op 43-jarige leeftijd.

Egypte speelt in de eerste ronde van het WK in groep A. Daar treft het organisator Rusland, Saoedie-Arabië en Uruguay.