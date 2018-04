De promospelletjes van Zlatan: waarom Ibrahimovic de geruchten over een terugkeer op het WK voedde Kristof Terreur in Engeland

26 april 2018

15u22

Bron: HLNinEngeland 4 WK 2018 Hij spreekt graag in oneliners en in raadsels. Zlatan Ibrahimovic (36) had er de voorbije maanden een spelletje van gemaakt door te zeggen dat hij toch op het WK in Rusland aanwezig zou zijn. Niet meer dan een promostunt. Als voetballer is het niet, zo bevestigt de Zweedse bond. Hij zal er wel zijn als ambassadeur van sponsor Visa.

De Zweedse bond heeft in een statement komaf gemaakt met de subtiele spelletjes van Zlatan Ibrahimovic, die eigenlijk nooit wilde terugkeren uit zijn interlandpensioen. "Ik heb dinsdag met hem gesproken", zei bobo Lars Richt. "Hij vertelde me dat hij niet van gedacht was veranderd." Gedaan met spelen dus. Zlatan hield een aantal weken de schijn hoog om vooral zijn sponsors te plezieren en ervoor te zorgen dat er over hem en Rusland werd gepraat. Deel van het PR-plan.

Een tweet van een week geleden: 'De kansen dat ik straks op het WK speel zijn hemelhoog'. Vervolgens kwam er een optreden in de Jimmy Kimmel Show op ABC, een Amerikaanse zender, waar hij zichzelf speelde: het zelfbewuste karakter dat in oneliners spreekt. Zijn ego is zijn merk - de echte Zlatan is minder een pocher. Op de bank bij Kimmel gedroeg hij zich sympathiek en arrogant, met een knipoog en veel gegniffel uiteraard. En natuurlijk kwam er een vraag over die WK-geruchten. Presentator Kimmel: "Er is veel speculatie of je nu wel of niet op het WK zult spelen. Ga je er spelen?" Waarop Zlatan in raadsels sprak: "Ik ga naar het WK, ja. (gejoel en een ondeugende blik) Als ik meer zeg, zullen de mensen me ophangen. Ik moet voorzichtig zijn. Een Wereldbeker zonder mij zou geen Wereldbeker zijn. Zodus..."

Zlatan zette na het EK in Frankrijk een punt achter zijn interlandcarrière bij Zweden. Bondscoach Janne Andersen bouwde een nieuw elftal, zonder de superster, en kwalificeerde zich in de barrages ten koste van Italië voor het WK in Rusland. Sinds het ticket voor Rusland binnen is, bleef Zlatan subtiele hints over zijn aanwezigheid op het WK de wereld in sturen. Die reden hoeven we niet ver te zoeken. Hij tekende een miljoenencontract met Visa, de kredietkaartgigant en een van de belangrijke sponsors op het WK. Zlatan wordt hun ambassadeur. In het aankondigingsfilmpje houdt hij een shirt vast waarom de 's' in Visa vervangen is door de 'z' - Zlatanised, gezlataniseerd. Naast Visa heeft hij ook deals lopen met Samsung, Volvo, Vitamin Well, zijn eigen sportkledinglijn A-Z Sportswear en met Bethard, een gokbedrijf.