Bondscoach Martínez heeft bemoedigende boodschap voor drie geblesseerde Rode Duivels (waaronder Michy Batshuayi) Mike De Beck

18 april 2018

19u02

Bron: l'Avenir 0 WK 2018 Nu Michy Batshuayi ook in de lappenmand ligt, heeft Roberto Martínez een boodschap voor de geblesseerde Rode Duivels. Met een zeer bemoedigende ondertoon. De bondscoach vertelde aan l'Avenir dat hij weigert de deur dicht te trekken voor de spelers die mee de kwalificatie voor het WK in Rusland veilig stelden.

Vier weken. Dat moet de revalidatieperiode zijn van Michy Batshuayi. De ligamenten in de enkel van de spits van Borussia Dortmund werden geraakt tijdens de partij tegen Shalke 04. En ook Roberto Martínez schuifelde eens ongemakkelijk op zijn stoel. "Wat een harde klap!", vertelde hij. "Op het laatste moment van de wedstrijd bovendien. Het is des te moeilijker voor hem omdat hij echt openbloeide sinds zijn komst naar Dortmund. Hij is gelukkig. Op professioneel vlak en in zijn privéleven. Toen ik zag dat hij op een brancard werd weggevoerd, was ik niet erg gerustgesteld."

"Tot op de laatste dag laat ik de deur open"

Ondertussen is de Belgische selectieheer dat wel. "Sindsdien heb ik steeds goed nieuws ontvangen. Ik mag hopen dat hij hersteld raakt voor het WK. Ik trek absoluut geen kruis over hem. Bovendien geldt dat ook voor Steven Defour en Nacer Chadli. Spelers die twee jaar lang hebben geïnvesteerd om de kwalificatie voor Rusland te behalen. Tot op de laatste dag laat ik de deur open voor hen."

Steven Defour revalideert nog steeds na een operatie aan het kraakbeen in zijn knie. De speler van Burnley vertelde onlangs zelf nog dat de kans dat hij het WK haalt "miniem is". Nacer Chadli is dan weer op de weg terug na een hardnekkige hamstringblessure. Hij traint ondertussen zo'n twee weken weer mee met West Bromwich Albion.