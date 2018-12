Witsel wint clash van Thorgan Hazard, Dortmund doet gouden zaak in Duitsland GVS

21 december 2018

22u23 0 Borussia Dortmund BVB BVB 2 einde 1 MÖN MÖN Borussia Mönchengladbach Buitenlands Voetbal Axel Witsel heeft de Duitse topper tegen Thorgan Hazard gewonnen. Met leider Borussia Dortmund klopte hij naaste belager Borussia Mönchengladbach: 2-1. Beide Rode Duivels maakten de 90 minuten vol.

In het volgepakte Signal Iduna Park (81.365 toeschouwers) zette de thuisclub vanaf de aftrap de toon. Dortmund, dat dinsdag verrassend zijn eerste competitienederlaag leed bij laagvlieger Fortuna Düsseldorf (2-1), kwam vlak voor rust via Jadon Sancho op een verdiende voorsprong. Het Engelse toptalent verraste doelman Yann Sommer vanuit een moeilijke hoek. Axel Witsel zag dat het goed was, Thorgan Hazard kreeg weinig vat.

Glabach sloeg in de blessuretijd van de eerste helft terug via Christoph Kramer. Er leek handspel mee gemoeid, maar de videoref liet begaan. Maar Marco Reus had na rust het laatste woord. Op aangeven van Mario Götze zorgde hij met zijn elfde doelpunt van het seizoen voor de 2-1 overwinning. Glabach probeerde nog, maar kon geen vuist meer maken.

Dortmund heeft nu een voorsprong van negen punten op Mönchengladbach en Bayern München, dat morgen kan inlopen als het uit van Eintracht Frankfurt wint.

