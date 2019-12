Witsel laat zich vanuit Lapland voor het eerst zien na stevige val over traphekje GVS

22 december 2019

Axel Witsel heeft zich voor het eerst getoond aan de buitenwereld na zijn lelijke val over een traphekje. De Rode Duivel vertoeft op dit moment samen met zijn echtgenote Rafaella Szabo en dochtertjes Maï-Li (4) en Evy (2) op wintervakantie in Lapland en filmde uitgebreid de schade aan zijn gezicht. Witsel postte vervolgens de beelden zelf op Instagram. De blessure onder zijn rechteroog is nog duidelijk.

De Rode Duivel viel op 7 december in zijn woning van de trap. Witsel zou bovenaan de trap tegen een kinderhekje aangeleund hebben. Hij viel met het gezicht vooruit van de trap en liep met een zware breuk aan het neusbeen daarbij vooral verwondingen in het gelaat op. Witsel werd meteen overgebracht naar het Nord-ziekenhuis in Dortmund, waar hij even op intensieve zorgen terecht kwam. Later onderging de Rode Duivel er mond- en gezichtschirurgie.

