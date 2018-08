Witsel knuffelt Dries Mertens en spreekt met onze videoman: "Heb veel gemist in China" Mathieu Goedefroy in Zwitserland

08 augustus 2018

06u28 0

Eerst gaf hij Dries Mertens een innige knuffel, vervolgens sprak hij voor onze camera voor het eerst als Dortmundspeler. Axel Witsel bleef gisteren de hele avond op de bank in de oefenmatch tegen Napoli, maar het belette hem niet om bijzonder vrolijk te zijn. Want: "Ik heb in China veel gemist."