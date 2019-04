Witsel in Bild over spannende titelstrijd in Duitsland: “Staan voor vier finales” Redactie

27 april 2019

09u14

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De titelstrijd in de Bundesliga nadert stilaan zijn ontknoping. Vier speeldagen voor het einde heeft Bayern München amper een puntje meer dan Borussia Dortmund. "Alles is nog mogelijk! De laatste vier wedstrijden zijn finales. Daarin moeten we alles geven. Ons programma oogt nog zwaar, maar dat geldt ook voor Bayern", zegt Axel Witsel in Bild.

Deze namiddag (15u30) speelt Dortmund voor eigen publiek de derby tegen Schalke 04, de nummer vijftien in het klassement. "Dat is de eerstvolgende finale die we willen winnen", gaat de Rode Duivel verder. "We moeten nog niet verder vooruitkijken. De beste strategie is het wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Dat heeft ons dit seizoen al ver gebracht."

Dortmund wordt gecoacht door Lucien Favre. Witsel is erg te spreken over de samenwerking met de 61-jarige Zwitser. "Hij maakt alle spelers beter. We willen zijn harde werk en dat van ons graag beloond zien met de titel", besluit de middenvelder.

Dortmunds concurrent Bayern speelt zondagavond (18u) op het veld van Nürnberg, dat als zeventiende in degradatienood verkeert.