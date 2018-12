Witsel en Dortmund blijven autoritair leider in Bundesliga na zege tegen Werder Bremen Redactie

15 december 2018

20u27 0 Borussia Dortmund BVB BVB 2 einde 1 BRE BRE Werder Bremen Buitenlands Voetbal Borussia Dortmund blijft de zeges aan mekaar rijgen. Vanavond moest ook Werder Bremen het onderspit delven tegen de ongeslagen leider in de Bundesliga (2-1). Axel Witsel speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

Borussia Dortmund ziet ondertussen zijn voorsprong op de verzamelde tegenstand in de Duitse Bundesliga alleen maar groter worden. Paco Alcacer (20.) opende de score, Marco Reus (27.) verdubbelde al gauw tot 2-0. Ook de aansluitingstreffer van Max Kruse (35.) volgde snel, maar in de tweede helft vielen er geen doelpunten meer. Dortmund is leider met 39 punten, Borussia Mönchengladbach en Bayern München zijn op negen punten de eerste achtervolgers.

GOOOAAAL | Paco Alcacer kan ook scoren als hij aan een wedstrijd mag starten: 1-0 voor de leider in de Bundesliga! 🙌#BVBSVW 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/8a3qnj3IPz Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Marco Reus verdubbelt de voorsprong voor Dortmund: 2-0! 🔥#BVBSVW 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/QaxB4YHcyC Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAAL | Geweldige aansluitingstreffer van Max Kruse! Game on! 😍👏#BVBSVW 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/x46Hk22Lcj Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link