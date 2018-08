Witsel arriveert per fiets op eerste training, maar zijn krullenbol en een fietshelm blijken geen gouden combinatie... Mathieu Goedefroy in Zwitserland

06 augustus 2018

18u07

Bron: Eigen berichtgeving 0

De eerste training van Axel Witsel bij Borussia Dortmund is een feit. Trainer Lucien Favre nam de Rode Duivel deze namiddag op in zijn tweede trainingsessie van de dag, op oefenkamp in het Zwitserse Bad Ragaz. Opvallend: Witsel arriveerde per mountainbike aan het oefenveld. Bleek dat zijn krullenbol en een fietshelm geen gouden combinatie zijn...

Besser könnte der Helm kaum sitzen, @axelwitsel28. 😂 (Foto: @FotoKirchner) pic.twitter.com/hBVkS3qWqD Ruhr Nachrichten BVB(@ RNBVB) link