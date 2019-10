Wissel Courtois is koren op de molen voor critici, keeperskwestie Real plots weer brandend actueel Redactie

02 oktober 2019

11u25

Bron: Marca/l'Equipe 1 Champions League De 2-2 van Club Brugge in Bernabéu is bij de buitenlandse pers vooral een reden om de keeperskwestie bij Real Madrid in een nieuw daglicht te stellen. Thibaut Courtois bleef aan de rust binnen met maagproblemen, Alphonse Aréola kwam onze landgenoot vervangen.

En dat ging goed. De Fransman hield Dennis van de wellicht noodlottige 0-3. Courtois was dan weer voor velen de man die de eerste twee goals slikte. Het kwam onze landgenoot in l’Équipe op een drietje te staan. Alphonse Aréola werd bedacht met een degelijke zes.

Ook bij Marca haalt Aréola de bovenhand op Courtois. “De Fransman heeft meer dan gunstige vooruitzichten”, klinkt het. “De fans hebben het voor hem en zijn prestaties beginnen ook beter te worden. De beslissing is aan Zidane, maar in de meest moeilijke 45 minuten in jaren voor Real Madrid was het wel aan Aréola.”

Courtois heeft dan weer een probleem met Bernabéu, volgens de krant. Ter illustratie twee statistieken. Onze landgenoot slikte dit seizoen elf goals in acht wedstrijden. Daarbij vooral ook vijf doelpunten in amper 135 minuten Champions-Leaguevoetbal. Drie tegen PSG, twee tegen Club in wat volgens Zinédine Zidane de “slechtste 45 minuten” was sinds zijn trainerschap voor Real.

Radio Marca ging iets verder en liet de achterban aan het woord met een poll. Daarbij konden de Real-fans kiezen wie ze als nummer één in doel willen bij de Koninklijke. Alphonse Aréola had al héél snel de meerderheid van de stemmen. Courtois kon op slechts 20 procent van de stemmen rekenen.

Benieuwd wie na de ziekte van Courtois de plaats onder de lat inneemt bij Real. Zidane wou er na de partij niet al te veel over kwijt. De sleutel ligt hoe dan ook in zijn handen. Kiest hij voor een huurling of voor de man die na het WK in 2018 voor 40 miljoen euro overkwam van Chelsea?

Een greep uit de niet zo malse commentaren voor Courtois op de sociale mediakanalen:

Courtois face à Bruges. #RealMadrid pic.twitter.com/uXRCxDG9Dm FRANCOIS(@ amorosfrancois) link

⚠️ Transfert officiel ⚠️



Thibaut Courtois rejoind Fc Metz. pic.twitter.com/FMoR6kymsd ibn Omar 🐐🌴(@ ibnOmar27) link

Bekijk ook: Club Brugge pakt een punt in Madrid