Winger Lukaku sprankelt als leverancier: twee assists van Rode Duivel waarvan één pareltje loodsen United voorbij Arsenal in FA Cup

GVS

25 januari 2019

22u55 2 Buitenlands Voetbal Twee assists van Romelu Lukaku, jawel. Manchester United heeft zich ten koste van Arsenal geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. De Rode Duivel speelde een cruciale rol als aangever van dienst, vooral de eerste assist was een beauty. 1-3.

GOAL | Lukaku sees Sanchez and the striker scores against his former club 😈 pic.twitter.com/KAGMWFk3sQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Lukaku moet tegenwoordig blij zijn met de kruimels. In de Premier League delft hij het onderspit tegen een ontketende Rashford, maar in de vierde ronde van de FA Cup stond de Rode Duivel nog eens aan de aftrap. En dat in een topaffiche tegen Arsenal. Verrassing: United-coach Solskjaer posteerde hem niet in de spits, Lukaku fungeerde als rechterwinger.

Fijnzinnige pass

Al was er van die kraker in de beginfase weinig te merken. Het eerste schotje tussen de palen kwam er na 23 minuten, Iwobi vond vanuit een scherpe hoek Romero op z’n weg. Aan de overzijde was Lukaku niet doortastend genoeg op een perfecte voorzet van Lingard. Weinig animo dus, maar het was stilte voor de Manchesterse storm. Tweemaal met Lukaku in een glansrol. Niet als afwerker, wel als leverancier van dienst. Eerst veinsde ‘Big Rom’ op de rand van de zestien een vlam, waarna hij het leer met een fijnzinnige steekpass bij Alexis Sanchez kreeg. Tegen zijn ex-club trapte de Chileen vanuit een scherpe hoek binnen.

Knap werk van het gelegenheids-spitsenduo. En twee minuten later was het alweer prijs. Lukaku ontsnapte op rechts en bediende de vrijstaande Lingard, die de dubbele voorsprong koeltjes naast ouderdomsdeken Čech in doel deponeerde. Toch gingen we rusten met een 1-2-stand, Aubameyang rondde een fraaie aanval met de nodige portie geluk af.

GOAL | Second assist for Lukaku, this time it's Lingards goal #ARSMAN 🙌 pic.twitter.com/7psCCgoIH4 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Na rust kregen ‘The Gunners’ meteen een dot van een mogelijkheid op de gelijkmaker. Romero ranselde de kopstoot van Ramsey uit zijn kooi. Een gemiste kans, want dichter kwam Arsenal niet meer. United had de zaakjes quasi een hele tweede helft goed onder controle, terwijl Arsenal zich niet meer kon mengen in de zestien van de tegenstander. Na 70 minuten mocht Lukaku gaan rusten, invaller Martial klaarde tien minuten voor tijd de klus door een pijlsnelle counter af te ronden. 1-3, United plaatste zich voor de 1/8ste finales van de FA Cup, Solskjaer on a roll.

GOAL | Aubameyang brings Arsenal back in the game! 1-2 #ARSMAN 😎 pic.twitter.com/zOifkB88J5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Pogba keeps on running and Martial finds the back of the net from the rebound, 1-3 #ARSMAN 🥊️ ⚽️⚽️⚽ pic.twitter.com/fitk4kaYiw Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

They're calling me the playmaker now. 😌 pic.twitter.com/96drkY6RPQ Squawka News(@ SquawkaNews) link