Wilmots stapt op vlucht naar België, voorlopig zonder ontslagbrief Mathieu Goedefroy in Ivoorkust

18u27 0 AFP Buitenlands Voetbal Marc Wilmots en zijn bazen van de Ivoriaanse voetbalbond zaten de hele voormiddag samen om te bespreken hoe het verder moet na de 0-2 nederlaag tegen Marokko en de bijhorende uitschakeling voor het WK 2018. Tot een akkoord kwam het niet, maar onze landgenoot pakt vanavond wel de eerste vlucht terug naar België.

In een interview met deze krant gaf Wilmots gisteren nog aan “zijn opties af te wegen” omdat er geen groot toernooi meer in zijn contract vervat zit. “De vraag tijdens de bespreking zal zijn: wil ík nog doorgaan?” Beide partijen legden vanmorgen om 10u30 in een constructieve sfeer hun eisen op tafel in Wilmots’ hotel maar kwamen nog niet tot een akkoord. “We hebben tijd”, aldus Wilmots. “Het brandt niet.”

Met zijn stevig betaalde contract tot maart 2019 heeft onze landgenoot sowieso de beste kaarten in handen aan de onderhandelingstafel. De komende dagen zal het Ivoriaanse bestuur nog onderling beraadslagen over een eventueel ontslag, maar daar wilde Wilmots - die volgens bepaalde bronnen met een jaarloon van ruim één miljoen euro de bestbetaalde coach in Afrika is - niet op wachten om terug naar huis te keren. De ex-coach van de Rode Duivels neemt vanavond - zoals voorzien was - nog het vliegtuig terug naar België.