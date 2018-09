Wilmots en andere prominenten over de heropstanding van Denayer: "Hij is de nieuwe Kompany, alleen leiderschap ontbreekt" Manu Henry

19 september 2018

14u01

Bron: L'Equipe 0 Buitenlands Voetbal Jason Denayer (23) timmert aan de weg naar boven. Bij Lyon groeit de verdediger stilaan naar zijn beste vorm toe. Vanavond kijkt de achtvoudig Rode Duivel in de Champions League Manchester City in de ogen - de club waar hij vier jaar onder contract stond.

Op zijn zeventiende maakte hij de overstap van de Jean-Marc Guillou Academy naar Manchester. Zo’n zes jaar -en uitleenbeurten aan Celtic, Galatasaray en Sunderland- later drijft Denayer opnieuw boven water. Klaar voor de échte doorbraak. Lyon had de Belg in zijn periode bij de Jean-Marc Guillou Academy (tussen 2008 en 2012) al op het verlanglijstje.

“Hij kwam in 2008 over van Anderlecht en speelde op de linkerflank”, vertelt Vincent Dufour, algemeen directeur van de JMG Academy, aan L'Equipe. “Hij kreeg meteen te horen dat hij niet voorin mocht spelen. En hij accepteerde dat zonder problemen. Op dertienjarige leeftijd is dat niet zo evident. Hij had een atletische lichaamsbouw en daarbovenop de juiste ingesteldheid.”

Ook Marc Wilmots gelooft steevast in de slaagkansen van Denayer. De voormalige bondscoach haalde hem op zijn negentiende bij de Rode Duivels. Daarvoor moeten we terug naar 2015. Al gauw werd Denayer ontpopt tot de gedoodverfde opvolger van Vincent Kompany – ook al omwille van de gelijkaardig spelstijl. “Zijn eerste kwaliteit is zijn snelheid”, zegt Wilmots aan L’Equipe. “Verder koppelt hij kracht aan een goede techniek. Zijn kopspel kan hij nog verbeteren, al is dat verre van slecht. Met zijn 1m84 is hij natuurlijk geen Virgil van Dijk, maar zijn sprongkracht maakt veel goed. Voor de rest heeft hij álles. Hij is de nieuwe Kompany – zonder de leiderskwaliteiten."

Een anekdote van zijn beginperiode bij de Rode Duivels onderstreept het potentieel van Denayer, vindt Wilmots. “Tijdens de match in Wales (12 juni 2015, 1-0-nederlaag) werd Gareth Bale de diepte in gestuurd. Denayer haalde hem op snelheid netjes terug. ‘Wauw, heb je gezien hoe snel die jongen is?’, zei ik.”

"Te weinig stabiliteit te wijten aan clubkeuze"

Wilmots ziet Lyon als de ideale club om zijn carrière te herlanceren. “Eindelijk heeft hij de juiste keuze qua club gemaakt. Ik herinner me net vóór het EK 2016, en net na de finale van de Turkse beker, dat hij me de indruk gaf van een oude dromedaris. In Turkije had hij niet voldoende gewerkt. Wanneer hij echt fit is, verdedigt hij vooruit en is hij niet bang om mee op te rukken. Juist een octopus. Zijn toekomst ligt bij een grote club. Wie had er een paar jaar geleden gedacht dat Umtiti nu basisspeler bij Barcelona zou zijn?”

Frans legende Patrick Viera had Denayer onder zijn hoede bij de beloften van Manchester City. De huidig Nice-trainer analyseert. "Dat hij de voorbije jaren te weinig stabiliteit had, is ook deels te wijten aan zijn clubkeuze. Ook aan het verdedigen moet hij wat beschaven. Achterin liet hij wel eens een steekje vallen. Maar in een team dat de bal heeft, kan hij dat mannetje meer creëren. Hij raakt de bal graag en is goed in de opbouw van achteruit. Hij kan nu de verloren tijd goedmaken.”

En ook Bafétimbi Gomis -doelpuntenmachine bij Galatasaray vorig seizoen met 27 goals in de Turkse Süper Lig- vindt de keuze van Denayer een voltreffer. "Lyon zal hem naar een hoger niveau tillen. Bij Sunderland leerde hij om te vechten, terwijl hij ook het Schotse en Turkse voetbal ontdekte. Hij is er nog maar 23, hé. Hij moet zich alleen meer laten gelden op een veld. Meer spreken. Dat is het enige wat hij mist. Lyon heeft er in elk geval een goede speler bij.”