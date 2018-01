Wilde nieuwjaarsnacht komt Nainggolan volgens Italiaanse media duur te staan: boete van meer dan 100.000 (!) euro XC

Bron: Corriere Dello Sport 248 Photo News Buitenlands Voetbal Radja Nainggolan zal in de toekomst twee keer nadenken vooraleer hij in een dronken bui filmpjes op sociale media post. AS Roma kan volgens de Italiaanse Corriere Dello Sport absoluut niet lachen met zijn wilde nieuwjaarsnacht. Het gevolg: mogelijk op de bank tegen Atalanta en een boete van meer dan 100.000 euro.

In het filmpje was te zien hoe de Rode Duivel niet vies was van alcohol en sigaretten. ‘Il Ninja’ zei op een gegeven moment zelfs dat hij dronken was. Meteen regende het reacties op de sociale media, waarop Nainggolan alle criticasters zélf van antwoord diende. “Zelfs op oudejaarsnacht wordt er nieuws gemaakt. Ik wens iedereen een gelukkig Nieuwjaar, behalve zij… Get a life”, klonk het bij de gepikeerde middenvelder.

Een dag later verontschuldigde Nainggolan zich via Instagram aan al zijn fans. “Ik bied mijn excuses aan voor wat er vannacht is gebeurd. Iedereen weet dat ik graag met mijn vrienden oudejaarsavond vier. Maar vannacht ging ik over de schreef. Het was een speciale avond, waar je soms een beetje overdrijft. Ik wou in elk geval niet het slechte voorbeeld geven. Daarom moet ik mijn verontschuldigingen aanbieden voor mijn woordgebruik en gedrag.”

Afwachten op sportieve gevolgen

Maar daarmee was de kous dus niet af bij de Romeinse topclub. Gisteren keerde sportdirecteur Monchi na een korte vakantie terug naar de Italiaanse hoofdstad om er de spelersgroep toe te spreken. Nainggolan kreeg de maximumboete opgelegd, die volgens het intern clubreglement gelijkgesteld is met dertig procent van het maandloon. De Rode Duivel zou daardoor meer dan 100.000 euro in de clubkas mogen storten. Of er ook een sportieve sanctie volgt, is niet zeker. Mogelijk moet Nainggolan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Atalanta op de bank starten, maar daarover moet coach Eusebio Di Francesco beslissen.

Daarnaast valt het nog af te wachten wat bondscoach Roberto Martínez vindt van de strapatsen van de middenvelder. De relatie tussen de bondscoach en Nainggolan staat immers al langer onder hoogspanning, en dit voorval zal de situatie alleszins niet ten goede komen...

