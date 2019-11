Wijnaldum geschokt door racisme in Nederlands voetbal: “Ik zie iemand die de Hitlergroet brengt. Hoe haal je het in je hoofd? Mikos Gouka

18 november 2019

15u15 0 Buitenlands voetbal Georginio Wijnaldum heeft stevige kritiek geuit op de supporters, trainer en de club FC Den Bosch naar aanleiding van de racistische spreekkoren van gisteren tijdens het duel tegen Excelsior in de Nederlandse tweede klasse. “Hier moet keihard tegen worden opgetreden”, vindt de Nederlandse international.

Wijnaldum was woedend over het feit dat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira gisteren tijdens de match op het veld van FC Den Bosch racistisch bejegend werd. De middenvelder van Liverpool zegt dat hij van het veld zou stappen als hem iets dergelijks zou overkomen.

“Het kwam heel hard aan”, zegt Wijnaldum. “Ik had niet verwacht dat het in Nederland zou kunnen gebeuren en ben echt geschokt. En ook de manier waarop met het voorval is omgegaan, is heel kwalijk. Dan heb ik het over de club en de trainer. Maar wat kun je als speler doen? Het is een maatschappelijk probleem. We moeten keihard optreden. Ook de politiek.”

“Ik zie ook iemand die de Hitlergroet brengt. Hoe haal je het in je hoofd? Dan denk ik: jouw voorouders hebben gevochten voor ons en dan breng je zo’n groet. De Nederlandse voetbalbond deed het goed. Ik verwacht harde boetes. Straf zo hard dat niemand het nog in zijn hoofd haalt om zoiets te doen. We hebben er bij Oranje onderling over gesproken.” (De tekst loopt verder onder de foto)

“Wedstrijd had niet uitgespeeld mogen worden”

“De wedstrijd had niet uitgespeeld mogen worden”, zegt Wijnaldum nog over Den Bosch-Excelsior. “Ik zou echt van het veld zijn gelopen. De trainer van Den Bosch noemt de speler van Excelsior een zielig mannetje omdat hij juichte na een goal. Daar moet het allemaal niet meer over gaan. Wat gebeurd is, kan gewoon niet. Wij kijken niet naar kleur. Ik speel bij Oranje. We spelen voor het volk. Volgend jaar staan diezelfde mensen ook te juichen als wij succes hebben op het EK. Dat is een gekke gedachte.’’

“Of er tegen Estland een statement komt? Dat kan”, bevestigt Wijnaldum. “Daar moeten we over praten. Het is gebeurd in Italië en Oekraïne. Maar dat het in Nederland in stadions gebeurt, dat had ik niet verwacht. Net als de zwartepietendiscussie. Mijn mening is dat het moet worden veranderd. Zwarte Pieten morgen op de tribune? Dat is niet lollig.”

