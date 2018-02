Wigan en Will Grigg vellen Manchester City met invaller De Bruyne in de FA Cup Redactie

19 februari 2018

22u49 13 Buitenlands Voetbal Wigan heeft een absolute stunt gerealiseerd in de FA Cup. De Engelse derdeklasser schakelde de leider uit de Premier League uit. Wigan won met 1-0. Het enige doelpunt uit de wedstrijd kwam van de onvermijdelijke Will Grigg.

De eerste helft had lange tijd weinig om het lijf. Manchester City monopoliseerde de bal: De bezoekers hadden maar liefst 83 procent balbezit. Grote kansen dwongen ze echter niet af. Dan was de grootste kans nog voor Wigan. Cultheld Will Grigg trapte tegen de paal.

.@WillGrigg was al een eerste keer dichtbij de openingsgoal. City ontsnapt! 👀#wafcvcity 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/hCnC4yY9dR Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Hét moment uit de eerste helft kwam er in de extra tijd. Fabian Delph ging met twee voeten vooruit in de tackle op Nick Powell. De scheidsrechter leek eerst geel te geven, maar trok uiteindelijk toch een rode kaart. Een correcte beslissing na de belachelijke tackle.

Wigan mag het nog een helft met een mannetje meer proberen. Fabian Delph krijgt terecht rood! 😱👋#wafcvcity 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/IT33VSUOtw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Langs de zijlijn werd Pep Guardiola helemaal gek. Ook in de spelerstunnel ging de discussie gewoon verder.

Peter Reid in the “leave it, he’s not worth it” role here... pic.twitter.com/6GESqlME5M Richard Conway, BBC(@ richard_conway) link

Eenzelfde spelbeeld in de tweede helft. Zelfs met een man minder hadden 'The Citizens' ongeveer tachtig procent balbezit. Onwaarschijnlijke cijfers. Kansen kwamen daar echter amper uit voort. iets voorbij het uur kon Guardiola niet anders dan Kevin De Bruyne in de strijd te gooien.

Daar heb je @DeBruyneKev! Maakt hij het verschil voor @ManCity? 🙏#wafcvcity 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/olnMQ9smOg Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De thuisploeg was duidelijk moe en moest steeds verder achteruit. Ook Grigg ging mee ten onder met zijn team. Net wanneer zijn vuur helemaal gedoofd leek, flakkerde het nog een laatste keer opnieuw op. Bij een zeldzame counter werkte hij de 1-0 tegen de touwen. Meteen ook de eindstand. Wigan schaart zich zo bij de laatste acht in de FA Cup, Grigg is nu topschutter in de FA Cup met zeven doelpunten.

Bij de thuisploeg kwam Vincent Kompany niet in actie. De verdediger warmde zich in de eerste helft wel op omdat het achterin niet vlot liep bij 'The Citizens', maar viel dus niet in.

HIJ DOET HET! 👏@WillGrigg is wéér on fire! 🔥🔥🔥#wafcvcity 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/0Q7bYPhLtq Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link