Wie we daar hebben: Mile Svilar (20) keept eerste competitieduel bij Benfica in ruim 2,5 jaar ABD

22 juli 2020

00u22 0 Buitenlands voetbal Long time no see. Mile Svilar stond gisteravond voor het eerst in ruim 2,5 jaar nog eens in de basis bij Benfica voor een competitiewedstrijd. De 20-jarige doelman pakte meteen een clean sheet.

Wedstrijden bij de beloften, dat wel. Mile Svilar is titularis bij de B-ploeg van Benfica. Maar een match bij de hoofdmacht? Dat was al even geleden. Zijn laatste basisplek dateerde van de bekermatch tegen Sporting op 3 april 2019. In de competitie was dat zelfs al van - houd u vast - 5 november 2017 geleden. Het ooit zo geprezen toptalent zat op een zijspoor bij Benfica, maar lijkt nu terug aan de oppervlakte te komen.

In de overbodige match - Benfica was al zeker van de tweede plaats na kampioen FC Porto - tegen laagvlieger Deportivo Aves kwam Svilar niet in de problemen. Het werd 0-4. Meteen een clean sheet voor de Antwerpenaar, die Anderlecht in 2017 verliet voor een avontuur bij de Portugese recordkampioen. Hij kreeg toen snel zijn kans bij Benfica - ook in de Champions League -, maar na enkele foutjes verloor hij het vertrouwen. Afwachten of Svilar, die nog een contract tot 2022 heeft in Lissabon, zich opnieuw in de ploeg kan knokken. Komend weekend staat de laatste speeldag op het programma in de Liga NOS. Benfica neemt het zaterdag op tegen Sporting.