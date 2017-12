Wie is de beste doelman ter wereld? Courtois moet enkel deze twee grootheden voor zich dulden Mike De Beck

De meningen zijn ongetwijfeld verdeeld, maar volgens France Football is Manuel Neuer nog steeds de beste doelman ter wereld. Het sluitstuk van Bayern München dat nu in de lappenmand ligt gaat Gianluigi Buffon (Juventus) en onze landgenoot Thibaut Courtois (Chelsea) voor. Een panel van vijf grootheden pakte uit met deze top 9 van doelmannen.

"Ik voel me de beste. Je moet dat zelfvertrouwen hebben. Het is belangrijk voor een topsporter om die instelling te hebben. Natuurlijk zijn er nog andere geweldige doelmannen. Het is niet aan mij om te oordelen wie de beste is, maar in mijn hoofd ben ik dat." Thibaut Courtois was duidelijk toen hij aan Sky Sports vertelde wie nu eigenlijk de beste doelman ter wereld is. In werkelijkheid moet hij in een poll opgestart door France Football enkel Manuel Neuer en Gianluigi Buffon voor zich dulden.

Het Franse magazine France Football ging met het panel bestaande uit Santiago Canizares, Lionel Letizi, Sepp Maier, Mark Schwarzer en Fransesco Toldo op zoek naar de beste doelman op deze planeet. Waarbij de eerste zes punten, de tweede vier punten, de derde drie punten, de vierde twee punten en de vijfde een punt kreeg. Zo kreeg Thibaut Courtois drie punten van Canizares en Schwarzer, twee punten van Maier en een punt van Letizi. Toldo gaf dan weer geen enkel punt aan onze landgenoot. Courtois was daarmee wel goed voor negen punten en een bijhorende derde stek. David De Gea, afgelopen weekend nog de man bij Manchester United met een recordaantal van veertien saves, moet het pas met een zevende plek stellen.