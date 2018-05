West Brom degradeert uit Premier League, Chadli mag voor serieuze som beschikken Kristof Terreur

09 mei 2018

Nacer Chadli (28) kan voor 19,5 miljoen euro vertrekken bij West Bromwich Albion dat sinds gisteren definitief veroordeeld is tot degradatie uit de Premier League. Dat is de clausule die in zijn nog twee jaar lopende contract is opgenomen. West Brom hoopt zo de transfersom te recupereren die de club in 2016 op tafel legde voor de Rode Duivel. Hij kwam over van Tottenham. Op het WK moet hij een transfer zien af te dwingen, maar na een rampseizoen staan de club niet in rijen aan te schuiven. Zeker niet voor dat bedrag.

Door kleine kwaaltjes en twee serieuze spierscheuren in de hamstrings speelde Chadli 277 minuten in 9 maanden. Zaterdag vierde hij zijn wederoptreden tegen Spurs, met een invalbeurt van 10 minuten. Zijn eerste wedstrijd in 2018.